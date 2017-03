Das Leben von Frauen und Mädchen zählt

Die von dem US-Präsident Donald Trump wieder in Kraft gesetzte Global Gag Rule stieß auf heftige Kritik weltweit. Die Richtlinie soll den Nichtregierungsorganisationen den Geldhahn abdrehen, sobald diese Informationen oder Dienstleistungen zu Schwangerschaftsabbrüchen anbieten. Besonders für Hilfsorganisationen in ärmeren Länder könnte dies fatale Folgen haben; finanzielle Mittel für gesundheitliche Vorsorge und Verhütungsmitteln würden ausbleiben und ihre Arbeit unmöglich machen.

Anlass für Kritik weltweit

Der erschwerte Zugang zur Gesundheitsvorsorge in Entwicklungsländern würde sich somit noch schwieriger gestalten. Ein Grund für viele internationale Organisationen gegen das Gesetz zu protestieren. So haben sich bereits die United Nations Foundation, die International Confederation of Midwives (ICM) und viele mehr gegen die Global Gag Rule gewandt.

Auch der deutsche Hebammenverband e.V., der sich für Selbstbestimmungsrechte von Frauen einsetzt, kritisiert das Gesetz stark: „Das Leben von Frauen und Mädchen darf nicht gefährdet werden durch Schwangerschaft oder Geburt", betont Martina Klenk, Präsidentin des Deutschen Hebammenverbands e.V. Doch genau dies wird der Fall werden, sollte die Global Gag Rule bestehen bleiben. Denn wenn keine sicheren Möglichkeiten zur Abtreibung zur Verfügung stehen, wird auf alternative, oft lebensbedrohliche Abtreibungsmethoden gesetzt.

Somit verhindert die Global Gag Rule keine Abtreibungen, jedoch den Zugang zu Verhütungsmitteln und gesundheitlicher Vorsorge; ungewollte Schwangerschaften und Todesfälle werden zum Ergebnis einer ideologischen Politik.

Katrin Ader, März 2017