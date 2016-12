Das kleine Ferkel, das immer aufräumen wollte

Das kleine Ferkel ist der Held des liebevoll gestalteten Bilderbuchs, das das sonst so leidige Thema Aufräumen mal von der anderen Seite aufrollt.

Das Ferkel, das keinen Saustall mochte

Das kleine Ferkel liebt nämlich Aufräumen. Die Trüffelsuche erledigt es am liebsten mit der Schaufel und Handschuhen, nicht mit der Schnauze im Dreck wie seine Freunde. Schlabbersuppe und Pampenpudding werden mittags ordentlich mit Messer und Gabel gegessen, nicht direkt aus dem Trog. „Alle meine Freunde dürfen ihr Zimmer aufräumen, nur ich nicht!“ beklagt es sich bei seinen Eltern und welche Eltern träumen nicht davon, das einmal vom eigenen Kind zu hören. Mama und Papa Schwein sind aber leider gar nicht begeistert von soviel Aufräumwut. Unordnung ist schließlich ein wichtiger Bestandteil in der Erziehung kleiner Ferkel! Ehe das kleine Ferkel raus zum Spielen darf, muss es also erst mal für kräftig Unordnung in seinem Zimmer sorgen. Dann darf es raus, um sein Lieblingsspiel zu spielen. Und was ist das wohl? Das müsst ihr selbst lesen ...

Bilderbuch für kleine Chaos-Chaoten

Autorin Amy Krouse Rosenthal hat mit dem Ferkel, das immer aufräumen will, ein vergnügliches und lustiges Bilderbuch für alle jene geschaffen, die vielleicht nicht so gerne aufräumen wie der kleine Held des Buchs. Illustratorin Jen Horace fängt in ihren Bildern gekonnt den kindlichen Spaß ein, den das kleine Ferkel beim Aufräumen hat. Ebenso virtuos verbildlicht sie den Unmut, den es beim Chaos stiften an den Tag legt. Das kleine Ferkel missmutig und schmollend vor dem Handtuch im Badezimmer stehend, ist ebenso amüsant anzusehen wie es später überglücklich bei seinem Lieblingsspiel zu beobachten. Kleine und auch große Chaos-Chaoten werden ihren Spaß mit dem Buch haben.

Stefanie Groß, November 2016