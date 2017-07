Das Glück dieser Erde ...

Gibt es etwas Schöneres für Kinder als Ponyreiten? Nein, meint ihr? Wie recht ihr habt!

Nachdem Norea und ich ein paar Jahre in verschiedenen Ställen ausgetestet haben, ob die Tochter und das Glück auf vier Hufen kompatibel sind, sind wir nun glücklich im Ländlichen Reiterverein in Merheim gelandet. Jeden Samstag um 15 Uhr und sonntags ab 13 Uhr findet hier der grandiose Ponyclub statt.

Wie versorgt man eigentlich ein Pferd? Das erfahren Kinder im Ponyclub.

Im Ponyclub lernen die Kinder in Zweierteams ihr zugeteiltes Pony kennen: Sie putzen, zäumen und satteln, was das Zeug hält. Das fördert Kraft, Geschick und Selbstvertrauen. Denn so ein Pony muss auch mal einen Meter geschoben und beim Hufekratzen das Pferdebein gehalten werden. Erfahrene Reiterinnen erklären den richtigen Umgang mit den Ponys und weisen auf Vorlieben und Marotten ihrer Schützlinge hin, denn sowohl Kinder als auch Pferde sollen keinen Schaden nehmen.

Sicher im Sattel



Nebenbei lernen die Kinder den Einsatz von Trense, Halfter und Zaumzeug – und ich versuche, mir zu merken, wo am Pferd die Kardätsche und wo die Bürste zum Einsatz kommt. Eines steht auf jeden Fall fest: Am besten lernt es sich im Tun. Ausritte in die Heide sind bei schönem Wetter fester Bestandteil des Ponyclubs. Auch das Erlernen der Gangarten mit Gleichgewichtsübungen und Ponyspiele in der Halle gehören ins Konzept, Kindern spielerisch ein sicheres Gefühl im Sattel zu vermitteln.

Hufe auskratzen macht Spaß.

Nachdem das Zaumzeug gesäubert und die Stallgasse blitzeblank gefegt ist, haben wir Eltern unseren Einsatz als Träger der Versorgungstasche: Zum krönenden Abschluss belohnen die Kinder ihre Ponys mit Möhren und hartem Brot und füttern auch die anderen Schulpferde im Stall, „weil denen ja sonst das Herzchen weh tut". Am Ende will sich kein Kind trennen. Auf die Frage, was Norea heute am besten gefallen hat, kommt eine überraschende Antwort: „Ich habe heute Casis Hufe ausgekratzt und Jonas geführt. Das war das Tollste." Casi ist Noreas Lieblingshengst mit einer Schulterhöhe von 90 Zentimetern und Jonas ist in Noreas Team. Pferdesport ist also offensichtlich nicht nur Reiten – und auch für manchen Jungen das Glück der Erde.

Kraft, Geschick und Selbstvertrauen brauchen Kinder im Umgang mit Pferden.

In den Sommerferien sind einige Ponyclubber in Urlaub und ihr könnt Einspringplätze ergattern. Ab dann stehen auch die nächsten Geschenke zu Ostern, Geburtstag und Weihnachten fest: Das Kind braucht eine Reitausrüstung mit Helm, Reithose und Stiefeln, wünscht sich einen rosa Putzkasten, eine Glitzergerte und eine Woche Reiterurlaub in den Ferien. Und ihr verbringt künftig eure Wochenenden mit Heu und Pferdeduft in den Nasen – und mit glückseligen Kindern.

Sommer 2017, Claudia Berlinger