BuddY (buddy: Englisch für Kumpel) sein ist etwas Besonderes. Unter dem Motto „Aufeinander achten. Füreinander da sein. Miteinander lernen.“ entwickeln Schüler eigene Projekte, die das Miteinander an ihrer Schule verbessern: Sie helfen Mitschülern bei den Hausaufgaben, übernehmen Patenschaften für Jüngere oder engagieren sich als Streitschlichter. Auch außerhalb der Schule setzen sich BuddYs für andere ein, wie die Senioren-BuddYs. Sie leisten älteren Menschen Gesellschaft oder gehen mit ihnen einkaufen.

Recherche was ansteht

Bevor die BuddYs loslegen, wird durch eine Umfrage ermittelt, welchen Handlungs- und Veränderungsbedarf die Schüler an ihrer Schule sehen. Die Ergebnisse dieser Umfrage nutzen die Schüler, um in Eigeninitiative und –regie buddY-Projekte zu starten. Begleitet werden sie dabei von Lehrern, ihren „Coaches“. Ausgebildet von buddY E.V. beraten sie die Schüler bei der Umsetzung ihrer Ideen.

Das buddY-Programm will Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit stärken: buddY-Projekte sind reine Schülerprojekte. Die BuddYs übernehmen Verantwortung für sich und andere, lösen Konflikte untereinander, gehen Probleme selbstständig an. Auf diese Weise spüren sie, dass sie durch ihren Einsatz viel bewirken können.

Seit 2010 besteht in NRW eine Kooperationsvereinbarung zwischen buddY E.V. und dem Ministerium für Schule und Weiterbildung zur Einführung des buddY-Programms an allen weiterführenden Schulen im Ganztag der Sekundarstufe I. Diese können sich zu festgelegten Zeitpunkten beim buddY E.V. um eine Teilnahme bewerben. Aktuell läuft der dritte Fortbildungs-Durchgang. Für neue Schulen ist eine Teilnahme derzeit nicht möglich. Ob weitere Schulen am buddY-Programm teilnehmen können, wird im Sommer entschieden.