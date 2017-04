Comics! Mangas! Graphic Novels!

Über 250 Exponate aus den USA, Europa und Japan bekommt ihr zu sehen. Insgesamt sechs Abteilung widmen sich der Entwicklungsgeschichte des Comics, der anfangs als Sonntagsbeilage der New Yorker Tagespresse der komischen Unterhaltung diente. Mit zunehmender Verbreitung und dem Aufkommen der Superhelden-Hefte wurde das Medium zum trivialen Massenprodukt für Kinder erklärt und kämpfte fortan mit dem Stigma des „Blasenfutters für Analphabeten“.

Originalseiten aus Klassikern



Künstler wie Robert Crumb und Will Eisner, deren Arbeiten die Bundeskunsthalle neben anderen Meisterwerken zeigt, polierten in den 1960er und 1970er Jahren das Image des Comics auf. Natürlich zeigt das Museum auch Originalseiten aus Klassikern von „Tim und Struppi“ bis „Asterix“. Und der Manga, der in den 1990er Jahren seinen Weg zu einer inzwischen weltweit verbreiteten Jugendkultur antrat, kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Anja Janßen, April 2017