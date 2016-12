Comicmesse Köln

Am 7.5.2016 bietet die 79. Kölner Comicmesse von 10 bis 16 Uhr einen umfassenden Einblick in die Comickunst. Namhafte Zeichner und Autoren stehen für Zeichenwünsche und Signierstunden zur Verfügung. Rund 75 Händler und zahlreiche Verlage präsentieren ihre Neuerscheinungen aus Bereichen wie Comic Kunst, Manga, Independent Comics, Fantasy, Krimi und Horror an. Auch Sammler von Comicfiguren und Merchandising-Produkten kommen auf ihre Kosten. Ein großer Büchermarkt mit Romanen aus den Genres Thriller, Science-Fiction und Fantasy rundet das Angebot ab.

Außerdem führen Comic-Historiker Tillman Courth und der Journalist Sebastian Driemer durch ein ergänzendes Rahmenprogramm:

„Sex and Drugs and Politics“ – Weshalb Comichefte 1955 zensiert werden mussten

Die bunten Billigheftchen präsentierten Gewalt, Gier, Krieg und Drogensucht in drastischer Weise.

Szenische Lesung einer der besten und berühmtesten SPIDER-MAN-Stories

Web-Comics beschäftigen sich heute auch mit ernsten Themen. Eine neue Form des Journalismus.

Robin Schröder, Mai 2016