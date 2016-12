Chor für Kinder

Kinder, die zwischen 8 und 14 Jahren alt sind und Lust auf einen besonderen Chor haben, sind herzlich eingeladen, beim BONNsaiChor mitzumachen. Geprobt wird einmal monatlich in der Freien Waldorfschule in Hangelar. Der nächste Schnuppertermin ist am 30. Juni von 16 bis 18 Uhr.

Reinhören und Mitsingen

Am 3. Juli singt der Chor sein Sommerkonzert in der Doppelkirche in Schwarzrheindorf. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, sich anzuschauen und anzuhören, was die Gruppe so „draufhat". Wer danach Lust bekommen hat, mitzumachen, kann sich auf eine vielseitige Chorgemeinschaft mit netten Mädchen und Jungs, einen tollen Chorleiter, ein vielseitiges Repertoire von klassisch bis modern, sowie eine umfassende musikalische Ausbildung freuen.

Robin Schröder, Mai 2016