Der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. aus Köln hilft mit dem Projekt Casa Blanca Frauen jeder Religion und Herkunft, die von Langzeitarbeitslosigkeit und schweren Schicksalsschlägen betroffen sind. Das Ziel von Casa Blanca ist es, diesen Frauen eine Chance zu geben, ein eigenständiges Leben zu führen, unabhängig von staatlichen Leistungen. Die Frauen erfahren hier Wertschätzung in einer geschützten Umgebung, die sie an eine geregelte Arbeit langsam wieder heranführt.



Die Schneiderei und die dazu gehörende Wäscherei bieten zahlreiche Tätigkeiten an. Die Zuarbeiten und das Schneidern werden von einer Kostümbildnerin/Gewandmeisterin und einer Schneidermeisterin begleitet. Durch das gemeinsame Arbeiten, durch den eigenen Erfolg und durch die Freundschaften, die entstehen, gestalten die Frauen ihr Leben, die Gesellschaft und unsere Stadt wieder aktiv mit.

Casa Blanca schneidert Karnevalskostüme

Und worin könnte sich diese neugewonnene Lebensfreude besser widerspiegeln als im Karneval? Einmal im Jahr zu Beginn der Session, werden die neuen Kreationen in einer Karnevalsmodenschau von den Frauen selbst einem großen Publikum präsentiert. Spätestens hier fangen die Herzen aller Karnevalsjecken an, höher zu schlagen. Wer träumt nicht vom klassischen Lappenclown oder dem edlen Prinzessinnengewand?



Leider gibt es kein Geschäft, im dem wir die Kreationen einfach erwerben können. Das muss aber niemanden aufhalten, gerne können interessierte Karnevalsjecken einen Termin in den Räumen von Casa Blanca in Köln-Mülheim vereinbaren und nach Herzenslust stöbern. Wer schon seit vielen Jahren von einem bestimmten Kostüm träumt, kann dies auch gerne in Auftrag geben. Das Kostüm solltet ihr aber möglichst bald nach Aschermittwoch für die neue Session bestellen.



Jeck Fastelovend fiere und dabei ein so großartiges Projekt unterstützen, so ist Karneval besonders schön.

Adrienne Freisfeld, November 2015