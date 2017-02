Camp59 - Feriencamp über Pfingsten

Vom 3. bis 6. Juni 2017 können Jungs und Mädchen, die sich für Sport interessieren, in den AbenteuerHallenKALK alles rund um Artistik, Klettern, BMX, Skateboard, Scooter und Motorrad Trial ausprobieren. Wer alles einmal ausgetestet hat, darf sich anschließend in zwei Workshops spezialisieren, um sein Können zu verbessern. Nach den Workshops am Morgen bleibt außerdem nachmittags und abends noch genügend Zeit, sich den anderen Disziplinen zu widmen oder einfach zu entspannen.

Camp59 heißt das Ferienangebot und bietet neben den Sportarten Verpflegung, Nightsessions und professionelle Betreuung durch erfahrene Trainer und pädagogische Mitarbeiter. Die Kosten betragen 150 Euro, jedes weitere Geschwisterkind 120 Euro. Anmeldungen schickt ihr bis 21. Mai an s.schneider@abenteuerhallen.jugz.de.

Robin Schröder, Februar 2017