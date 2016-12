Café Welcome in Rheinbach

Ab dem 15. Januar öffnet das Café Welcome in der Albert Schweizer Schule. Hier soll in einer geschützten Umgebung zusammen gespielt, gelacht, geredet und einander kennengelernt werden.

Immer von 16 bis 19 Uhr können die Spielgeräte (Kicker, Billard, Tischtennis, Playstation) im Pädagogischen Zentrum (PZ) genutzt werden. Abenteuer Pur e.V. sucht noch ehrenamtliche Mitarbeiter, die den Freitagnachmittag betreuen können und freut sich auch über Spenden.

Abenteuer Pur e.V., Dezember 2015