Buchtipp: Waldkindergarten

Luis, Mia, Hanna und Kim gehören zu den „Wurzelzwergen“, einem Waldkindergarten, in dem jeden Tag eine andere Überraschung wartet. Natur kann ganz schön spannend sein: Da verwandelt sich ein Baumstamm in ein Piratenschiff, in einem verregneten Sandkasten entsteht eine Matschburg, die „Wurzelzwerge“ säen Sonnenblumen aus und bauen im Winter Schneemänner.

Für Kinder ab zwei Jahren

Kinder brauchen nicht viel, um glücklich zu spielen – das vermitteln die Autorin Luise Holthausen und die Illustratorin Betina Gotzen-Beek mit ihren beschaulichen Alltagsgeschichten. Durch wenig Text und griffige Pappseiten spricht das Buch schon Kinder ab zwei Jahren an.

Anja Tischer, Juli 2015