BBL ALLSTAR Day - Basketball-Tag zu gewinnen!

Im Rahmen der Veranstaltung gibt es nämlich einen besonderen Testtag. Kinder und Jugendliche können dabei sein, wenn die besten nationalen und internationalen Korbjäger der Liga ihre Kräfte messen und vorher im Trainingsparcours der „kinder+Sport Basketball Academy“ zeigen, was sie am Ball drauf haben – vielleicht ungeahnte Allstar-Qualitäten?

Basketball-Fans aufgepasst! Am 14. Januar 2017 trommelt die easyCredit BBL wieder ihre besten Basketballspieler im Bonner Telekom Dome zusammen, um diese dort beim ALLSTAR Day gegeneinander antreten zu lassen. Auch Per Günther, bester Spieler aus dem Vorjahr und Levelpate der „kinder+Sport Basketball Academy“, ist wieder mit von der Partie und wird versuchen, den Sieg für das Team „National“ zu holen. Doch nicht nur das Können der Profis ist an diesem Tag gefragt.

KÄNGURU verlost 5x2 Karten für den BBL ALLSTAR Day und den exklusiven Testtag der „kinder+Sport Basketball Academy“!

Basketballbegeisterte Kids können einen Tag erleben, an dem sich alles rund um Basketball dreht: Sie haben die Möglichkeit, den Trainingsparcours der „kinder+Sport Basketball Academy“ in der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule, Hindenburgallee 50 in 53175 Bonn zu testen. Als Highlight des Tages gibt es zwei Tickets (Gewinnerkind und eine erwachsene Begleitperson) für den easyCredit BBL ALLSTAR Day im Telekom Dom in Bonn. An der Verlosung teilnehmen können alle Kinder und Jugendlichen im Alter von 7 bis 15 Jahren, die Spaß an Sport und Bewegung haben.

Schickt uns dazu einfach bis zum 8. Januar 2017 eine E-Mail mit dem Stichwort „Allstar“ an gewinnspiel@kaenguru-online.de.