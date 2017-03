Babyschwimmkurse in und um Köln

Die Baby-Schwimm-Oase bietet zahlreiche Babykurse an verschiedenen Standorten an und trägt spielerisch zur Wassergewöhnung bei.

Wo?

Mehrere Standorte in und um Köln. In Kalk findet Babyschwimmen beispielsweise im Evangelischen Krankenhaus statt.

Wann?

In Kalk: montags/mittwochs zwischen 16.00 und 19.00 Uhr, samstags zwischen 9 und 14 Uhr. Zeiten variieren je nach Kursort.

Ab welchem Alter?

10 Wochen

Kosten?

11 - 12 Euro pro Kurseinheit

Auskünfte über Kursinhalte- /Zeiten erhaltet ihr telefonisch unter Tel. 0221-3 40 50 56 oder per E-Mail an martinawingen@babyschwimmoase.de.

Gemeinsames Erleben im warmen Wasser, mit Babysauna, Gruppen oder freie Stunden.

Wo?

Krieler Straße 15

50935 Köln-Lindenthal

Wann?

Offenes Babyschwimmen: dienstags und donnerstags von 10.30 bis 12 Uhr, sonntags 12.30 - 14.15 Uhr

Babyschwimmen in festen Gruppen: durchgängig während der Schulzeit

Ab welchem Alter?

2 Monate

Kosten?

Offenes Babyschwimmen: 13 Euro für ein Baby mit einer Begleitperson. Die zweite Begleitperson kostet 3,00 € extra.

Babyschwimmen in festen Gruppen: 13 Euro, 30 bis 45 Minuten Unterrichtszeit

Die Aqua Baby Kurse von Prae Vita Kids ermöglichen dem Kind, erste spielerische Erfahrungen im Wasser zu sammeln.

Wo?

Dreifaltigkeitskrankenhaus

Aachener Straße 443-445

50933 Köln-Braunsfeld

Wann?

Verschiedene Kurszeiten. Mehr dazu hier ...

Ab welchem Alter?

3 Monate

Kosten?

10 Kurseinheiten à 45 Minuten: 110 Euro



©pixabay-Pinsetti

ProPhysio bietet neben den zahlreichen Fitnesskursen auch Babyschwimmen an.

Wo?

am Heilig-Geist Krankenhaus

Graseggerstr. 105 c

50737 Köln-Longerich

Wann?

Unterschiedliche Kurszeiten

Ab welchem Alter?

3 Monate

Kosten?

9-12 Kurseinheiten à 45 Minuten: 102 Euro- 135 Euro

Eine Anmeldung ist nur persönlich in der Einrichtung möglich.



Sanfte Wassergewöhnung in Form von Bewegung, Spiel und Spaß!

Wo?

Krankenhaus der Alexianer

Kölner Straße 64

51149 Köln-Porz

Wann?

Diverse Kurszeiten

Ab welchem Alter?

3 Monate

Kosten?

12 Kurseinheiten à 30 Minuten: 132 Euro

Seit mehr als 30 Jahren wird an der Deutschen Sporthochschule Köln Säuglings- und Kleinkindschwimmen durchgeführt.

Wo?

Lehrschwimmbecken des Schwimmzentrums der Deutschen Sporthochschule Köln

Junkersdorfer Str. / Ecke Am Römerhof

Wann?

Samstags, zwischen 8.00 und 12.30 Uhr (der Einlass ins Schwimmzentrum ist bis jeweils 45 min. vor Schwimmschluss möglich)

Kosten?

220 Euro für eine einjährige Mitgliedschaft (ca. 30-35 Samstage). Mitgliedschaft gilt für die gesamte Familie.

Noch Fragen zur Anmeldung und Organisation? Tel. 02233 / 39559937.





©pixabay-McStone



Babyschwimmen in Kleingruppen mit maximal sechs Kindern.

Wo?

Hertzstraße 2

50859 Köln

Wann?

Montag bis Sonntag, vormittags

Freitagvormittags auch Babyschwimmen für Muslima

Ab welchem Alter?

6 Wochen

Kosten?

12 Euro pro Kurseinheit à 30 Min.

Hier wartet Spiel und Spaß auf die Kleinen!

Wo?

Merianstraße 1

50765 Köln

Wann?

donnerstags 10.30 - 11.15 Uhr

freitags 13.45 - 14.30 Uhr und 14.30 - 15.15 Uhr

Kosten?

8 Kurseinheiten à 45 Minuten: 80 Euro



Für die Teilnahme ist eine vorherige Anmeldung erforderlich.

Nicht nur für MTV-Mitglieder!

Wo?

Bewegungsbad im Evangelischen Krankenhaus Kalk

Wann?

Samstag 16.45 - 17.30 Uhr

Ab welchem Alter?

3 Monate

Kosten?

10 Kurseinheiten à 45 Min.: 110 Euro / 40 Euro für MTV-Mitglieder



©pixabay-PublicDomainPictures

Babyschwimmen in der Umgebung

Wo?

In 3 Schwimmbädern in Bergheim.

Wann?

Diverse Kurszeiten

Ab welchem Alter?

3 Monate

Kosten?

10 Euro pro Kurseinheit à 40 Min.; mit Geschwisterkind 19 Euro

Wo?

Saaler Mühle 1

51429 Bergisch Gladbach-Bensberg

Wann?

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 9:15 - 10:00 Uhr sowie Dienstag von 10.45 - 11.30 Uhr.

Kosten?

10 Euro pro Kurseinheit à 45 Min.

Wo?

Familienbad „De Bütt"

Sudetenstraße 91

50354 Hürth

Wann?

Unterschiedlich

Ab welchem Alter?

ab 3 Monate

Kosten?

12 Kurseinheiten à 45 Min. : 195 Euro

Hier könnt ihr einen Kurs anfragen.

Katrin Adler, März 2017