Auszeit aus dem Alltag

Ihr habt genug von dem Alltagstrott und braucht einfach mal eine Auszeit? In der Jugendherberge Hellenthal - Erlebnispädagogik und Outdoor-Zentrum ist dies möglich. Vom 24. bis zum 28. Mai 2017 können Mütter und Kinder ab 3 Jahre dort eine gemeinsame, stressfreie und erlebnisreiche Zeit verbringen.

Aktivitäten mit den Kindern stehen ebenso auf dem Programm wie Zeiten, in denen sich die Mütter um Körper, Geist und Seele kümmern können. Bei unterschiedlichen Gesprächseinheiten stehen Themen im Mittelpunkt, die alle beschäftigt: Was gibt uns in unserem Leben Kraft und Energie? Was hilft uns dabei, berufliche und private Herausforderungen am besten zu bewältigen?

Während dieser Gesprächseinheiten werden die Kinder betreut und altersgemäß beschäftigt, sodass sich nicht um das Wohlbefinden der Kleinen gesorgt werden muss.

Ein perfekter kleiner Urlaub, der den Alltagsstress vergessen lässt ...

Mit der Anmeldung für diese Veranstaltung wird eine Anzahlung in Höhe von 40,00 Euro fällig. Die Restgebühr wird vier Wochen vor Beginn der Fahrt abgebucht. Die Gebühr beträgt für einen Erwachsenen 152,50 und für ein Kind 60,00 €.

Jugendherberge Hellenthal

Erlebnispädagogik und Outdoor-Zentrum

Platiß 3

53940 Hellenthal

Tel. 02482 2238

hellenthal@jugendherberge.de