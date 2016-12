Die Resonanz war gewaltig, über 50 Familien durfte sie bis heute begleiten. Zwischen ihr und den Menschen, die teilweise von sehr weit angereist kommen, haben sich einige Freundschaften entwickelt. Aus diesen Kontakten und Erfahrungen wurde die Idee einer Ausstellung mit dem Titel „Glück kennt keine Behinderung” geboren.

Ängste und Hürden abbauen

Die Fotografin ist selbst Mutter von drei Kindern. Auf ihren Fotos will sie die Menschen in den Vordergrund stellen und sie als Bruder, Schwester, Eltern zeigen ohne dass die Behinderung eine Rolle spielt. „Durch die Ausstellung sollen Ängste und Hürden abgebaut werden”, erzählt Klestil. „Familien, die ein Kind mit Down-Syndrom erwarten, bekommen mit den Bildern ein Gefühl, dass es sich lohnt, dieses Kind zu bekommen.” Sie möchte sich mit der Fotoaktion für eine tolerante und bunte Gesellschaft stark machen, in der Menschen mit einer Behinderung von klein bis groß als genauso normal, bunt, lustig, motzig und glücklich wahrgenommen werden wie alle anderen auch.

Golrokh Esmaili, August 2015