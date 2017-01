Ausstellung: KameraKinder Fotorun

Unter dem Motto „Ich sehe was, was du nicht siehst“ hat der erste KameraKinder Fotorun vom jfc Medienzentrum 400 Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 16 Jahren dazu animiert mit geschärftem Blick und Kamera auf spannende Motivjagd zu gehen. Am 1. Oktober gingen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in acht Städten gleichzeitig an den Start und hatten sechs Stunden Zeit, um zehn fotografische Aufgaben zu lösen. Ihre dabei entstandenen Aufnahmen geben nun in der Ausstellung interessante Einblicke in ihre fotografischen Entdeckungsreisen und die Sichtweisen junger Menschen.

Kreative Motive

Die Kinder und Jugendlichen, unter ihnen auch viele Geflüchtete, zeigten bei dieser Rallye, dass sie mit ihren Kameras ganz besondere, witzige und eindrucksvolle Perspektiven auf ihre Umwelt einfangen können. Aufgaben wie „Klasse Idee“, „Super Deutsch" oder „Fleißig, fleißig“ setzten sie mit Kreativität und Geschick um. Die Ausstellung zum 1. KameraKinder Fotorun NRW gibt einen Eindruck von diesem vernetzten Fotoevent und hebt die Arbeit der jungen Fotografierenden auf eine Bühne. Sie präsentiert neben prämierten Siegerreihen auch eine Auswahl gelungener Fotos zu den verschiedenen Themen des Fotoruns.

Robin Schröder, Januar 2017