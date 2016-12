Aufregender Dinopark

Besucher des Dinosaurierparks erleben mit dem Saisonstart 2016 eine Reise durch insgesamt 620 Millionen Jahre Erdgeschichte: An den Gang durch die Urzeit mit über 100 prähistorischen Tieren schließt sich nun ein neuer Bereich des Parks mit den Lebewesen der Zukunft an.

The Future is Wild!

Wie stellen sich Wissenschaftler die Erde und ihre Bewohner in den kommenden 200 Millionen Jahren vor? Wird es eine neue Eiszeit geben, Vögel mit vier Flügeln oder gewaltige Kalmare, die im Dschungel leben? Für die neue Ausstellung „The Future is Wild“ wurden in einem neu angelegten Bereich des Dinosaurierparks die bizarren Schöpfungen der Forscher in unterschiedlichen Naturkulissen in Szene gesetzt. Die Ausstellung knüpft an hochaktuelle Fragen nach der Entwicklung unseres Planeten und seiner Lebensräume, nach Klimawandel und Anpassung der Tierwelt an. Das ausgesprochen spannende Thema eignet sich hervorragend auch für die Bearbeitung im Schulunterricht. Für Schulklassen bietet der Dinosaurierpark dazu Führungen und Erlebnisprogramme für alle Altersgruppen an.

Vergrößerte Ausstellungsfläche und eine neue Gastronomie

Auch im übrigen Parkgelände hat sich vieles verändert: So sind gleich zwei Erdzeitalter in neu gestaltete Flächen umgezogen und die Eiszeittiere haben Zuwachs bekommen. Das „Forschercamp“, der Mitmachbereich zum aktiven Erkunden und Entdecken, wurde ebenfalls neu gestaltet. Und nicht zuletzt lädt die Gastronomie im Dinosaurierpark unter neuer Leitung zum Verweilen ein: Im „FelsenKessel“ gibt es frische, phantasievoll zubereitete Produkte mit Zutaten aus der Region.

Urzeit-Kino für die Ohren

Auch 2016 unbedingt eine Empfehlung wert ist die Audiotour für den Dinopark. Sie kann per App im Park oder auch schon vor dem Besuch kostenlos aufs Smartphone heruntergeladen werden und ist in vier Sprachen erhältlich. Per GPS gesteuert erzählt die Hörführung an ausgewählten Stationen des Rundgangs die Geschichte der Entwicklung des Lebens auf unterhaltsame und informative Weise.

März 2016