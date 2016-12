Auch Lehrer brauchen guten Unterricht

Die etwa zehn Prozent der Studierenden, die jedes Jahr ein Lehramtsstudium antreten, kämpfen schon in den ersten Semestern mit organisatorischen Problemen. In einer Studie, die die Deutsche Telekom Stiftung dieses Jahr herausgegeben hat, klagen 60 Prozent der befragten Studierenden darüber, dass sich Pflichtveranstaltungen zeitlich überschneiden. Außerdem fehle der Bezug zur Praxis.

Die Praxisanteile im Studium sind zwar gestiegen, aber fast die Hälfte fühlt sich in den Schulpraktika nicht gut betreut. Zitate der Befragten: „Die wissen oft gar nicht, was sie mit uns anfangen sollen“ und „Ich wünsche mir ein Duales Studium, in dem man von Anfang an an die Schule geht“. Mehr als die Hälfte der Studierenden in der Untersuchung fühlt sich nicht gut auf den Beruf vorbereitet.

Zu früh ins kalte Wasser

Nach dem Studium folgt die zweite Phase der Ausbildung, das sogenannte Referendariat, welches an „Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung“ und in Schulen stattfindet. Auch hier ist die Situation häufig unbefriedigend. Mischa Meier arbeitet im Leitungsteam des Referats Lehrerausbildung der Bildungsgewerkschaft GEW NRW und sieht ein großes Problem in mangelnder Zeit. „Ausbildung braucht Zeit zum Lernen, Reflektieren, Austauschen und Unterstützen“, betont der Wissenschaftler. Der eine kann sofort drei Unterrichtsstunden abhalten, der andere muss sich langsam an den Beruf herantasten.

Doch statt konsequent angeleitet zu werden, müssen die meisten Lehramtsanwärter ins kalte Wasser springen und viel zu früh alleine vor der Klasse stehen. Nach Abschluss des Referendariats geht es je nach Schulform mit 25,5 bis 28 Unterrichtsstunden pro Woche als „fertiger Lehrer“ in den Schuldienst. „Eine Berufseinstiegphase findet meistens gar nicht statt“, kritisiert Meier, „viele müssen sofort von null auf 100 gehen und haben die volle Eigenverantwortung.“



Praxisnäheres Studium, bessere Beratung der Studierenden, Vorbereitung auf Inklusion – das sind nur einige der Baustellen in der Lehrerausbildung und zugleich die Ziele der „Qualitätsoffensive Lehrerbildung“. Seit dem vergangenen Jahr unterstützt der Bund 59 Universitäten mit insgesamt bis zu 500 Millionen Euro. Hochschulen hatten im Vorfeld Konzepte eingereicht, die sich mit einem Problembereich in der Lehrerausbildung befassen. Die besten Vorschläge werden nun finanziell unterstützt. Auch die Universität Köln konnte mit einer Idee punkten: „Heterogenität und Inklusion gestalten“. Die Deutsche Sporthochschule erhält Fördergeld für ein Projekt mit dem holprigen Titel „Schulfach Sport 2020: Konzepte und Lehr-/Lernwerkzeuge zur Weiterentwicklung der Sportlehrer/-innenbildung vor dem Hintergrund zentraler gesellschaftlicher Herausforderungen“.

Eignungsabklärung und Ausstiegsmöglichkeiten

Konzepte und Curricula in Ehren – aber muss der einzelne nicht auch für diesen verantwortungsvollen Beruf geeignet sein? Eine beliebte Parole am Elternstammtisch: Kunststudenten müssen einen Eignungstest bestehen, Lehrer werden kann hingegen jeder. „Von Eignungstests vor dem Studium für Lehramtsstudierende halte ich nichts“, sagt Meier. „Das würde bedeuten, dass es den geborenen Lehrer gibt und das ‚Lernen-können’ negieren.“ Der Wissenschaftler spricht sich für eine „Eignungsabklärung“ aus, die den Studierenden das gesamte Studium über begleitet und bei der Selbstreflexion unterstützt.

Es gilt für jeden Einzelnen immer wieder zu überprüfen, welche Kompetenzen er sich für den späteren Beruf noch aneignen muss. „Auch Ausstiegsoptionen sind wichtig“, bemerkt Meier in diesem Kontext. Mit dem früheren Staatsexamensstudiengang waren die Studierenden bis zu einem Abschluss sehr auf den Lehrerberuf festgelegt und recht unflexibel. Wer jetzt im Laufe des Studiums feststellt, dass er doch kein Lehrer werden möchte, kann nach dem Bachelor umsatteln, um frühzeitiger einen passenderen Weg einzuschlagen – und hat trotzdem bereits einen ersten Studienabschluss.



Anja Tischer, Februar 2016