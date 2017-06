ARD-Themenwoche Religion

Auch für Kinder stehen in dieser Zeit Angebote auf dem Programm: Die Sendung mit der Maus geht am 11. Juni der Fragen nach, an was und warum Menschen glauben – auch jenseits der großen Weltreligionen. „Neuneinhalb“, das Nachrichtenmagazin für Kinder, beteiligt sich am 17. Juni mit der Ausgabe „Was glaubst du? – Wenn Religionen gemeinsam lernen“.

Wie können wir mehr über die unterschiedlichen Religionen erfahren? Und was lernen wir voneinander, wenn wir uns mit anderen Religionen beschäftigen? Die Reporter bringen in Erfahrung, wie Religionsunterricht in einer vielfältigen Gesellschaft aussehen kann.

Doch nicht nur im Fernsehen, auch online ist die Themenwoche präsent. Für Lehrer und Schüler zwischen sechs und 16 Jahren gibt es im Internet multimedial gestaltete Unterrichtsmaterialien wie Filme, Audios und Ideen für Schulstunden oder Projektwochen zum Schlauwerden, Nachdenken und Mitmachen.



Anja Janßen, Mai 2017