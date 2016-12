Appvorstellungen

Eine App zum Lesen: Lucy und Pogo

Eine gute Geschichte mit Moral, tolle Illustrationen und lehrreiche Minispiele: all das bietet die interaktive Kinderbuch App „Lucy & Pogo“ des Berliner App Studios Catsndogz. Zur Geschichte: Lucy ist eine Katze, die so gerne in die Schule gehen möchte – wie ihr Nachbar, der Hund Pogo. Doch die Schule ist nur für Hunde, Katzen – die Todfeinde der Hunde – sind dort nicht erlaubt. Also verkleidet sich Lucy einfach als Hund und hat eine Menge Spaß in der Schule. Bis im Biologie-Unterricht „Katzen-Fangen“ auf dem Lehrplan steht. Bei der wilden Verfolgungsjagd kommt es zu einem Unfall, bei dem Lucy alle Hunde retten kann. Sie wird gefeiert, doch ihre Tarnung fliegt auf. Was wohl dann passiert?

Die Geschichte erklärt kindgerecht, wie verkehrt Diskriminierung und Fremdenhass sind und wie wichtig es ist, niemanden auszuschließen. In kleinen Spielen lernen Kinder außerdem Zahlen, Buchstaben, Musik oder Geschicklichkeit kennen. So zählt man die Krallen von Lucy, schiebt Puzzle-Teile einer Landkarte an die richtige Stelle oder macht Musik durch richtiges Tippen der Klaviertasten. Die Geschichte wird von tollen weiblichen Stimmen vorgelesen. Ein Großteil der App wird als Animationsfilm gezeigt, lediglich in den Spiel-Szenen kann interagiert werden. Das finden wir aber gar nicht schlimm, sondern sehr angenehm. So hat die App etwas von einem klassischen Kinderbuch. Wunderschön sind auch die Illustrationen und der Sound. Alles sehr harmonisch und wärmstens zu empfehlen.



Preis: 2,99 € im App Store – gerade Gratis

Für Kinder ab 4 Jahren





Eine App zum Lernen: Gro Recycling



„Gro Recycling“ ist mal eine ganz andere Art von App – hier können bereits Kleinkinder lernen, in welchen Mülleimer alte Teebeutel, Zeitung oder die Plastik-Verpackung vom Toastbrot gehören. Die App beschäftigt sich mit Umweltschutz und zeigt Kindern spielerisch, wie Mülltrennung funktioniert. Drei putzige Mülltonnen mit Augen und Mimik stehen zur Auswahl für einen bestimmtes Stück Abfall. Gibt man dem Bio-Mülleimer die Glas-Flasche, spukt er sie sofort angewidert aus – der Altglascontainer verschlingt sie dafür ganz genüsslich. Hat man die Tonnen gefüttert, kann man sie ausleeren lassen. Dann wird der Abfall in die Müll-Recycling-Anlage geschüttet und heraus kommt ein neues Produkt – wie eine frische Zwiebel oder ein Glas Marmelade, das bei einem Picknick der Tiere sogleich gegessen wird. Die Reste landen wieder in der Mülltüte – hier wird der Kreislauf des Recyclings erklärt.



Grafisch wurde die App aus verschiedenen Texturen und gezeichneten Elementen zusammengesetzt und wirkt sehr kindgerecht. Die vermenschlichten Tonnen wurden toll animiert und so hat jeder so seinen eigenen Charakter. Es gibt keinen Text und auch keinerlei Anweisungen mit Sprache. Doch das Spiel ist auch so sehr verständlich – sogar für Kleinkinder. Besonders ist natürlich das Thema Umweltbildung, das sich die Macher von Gro Play auf die Fahnen geschrieben haben. Sehr erfrischende und einzigartige Idee für eine Kinder-App.



Preis: 2,99 € im App Store

Für Kinder ab 3 Jahren