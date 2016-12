Apps im Mai

Eine App zum Lernen: Flip Flip mit Bato



„Flip Flip mit Bato“ ist eine ganz tolle Memory-App. Bei dem Gedächtnis-Spiel begleitet die putzige Fledermaus Bato das Kind. Man wählt zwischen vier Themen: Dinge rund um Musik, Fahrzeuge, Tiere aus dem Dschungel oder vom Bauernhof. Außerdem kann man die Größe des Felds und somit die Schwierigkeit bestimmen. Entweder sind es acht, zwölf oder sechszehn Karten. Beim klassischen Memory muss ein gleiches Bild-Paar durch Aufdecken gefunden werden. Aber es gibt zwei weitere Spiel-Modi. So kann man zwei identische Geräusche suchen – das schult das Ohr. Oder man sucht das passende Geräusch zum Bild. Wie macht das Schwein gleich nochmal?

Wunderschöne Aquarell-Illustrationen bebildern die schöne App. Witzige Sounds und Animationen machen das Spiel doppelt unterhaltsam. Das Memo-Spiel empfehlen wir bereits ab dem Kleinkind-Alter, da es leicht zu verstehen ist. Die App ist ohne Werbung und in-App-Käufe, sogar der (ohnehin gesicherte) Banner für Mehr Apps von den Entwicklern Otataa lässt sich bequem im Elternbereich ausblenden. Fazit: diese schöne Kinder-App trainiert Gedächtnis und Konzentration, macht Spaß und ist kindgerecht umgesetzt. Super!

Preis: 1,99 EUro im App Store

Für Kinder ab 3 Jahren









Eine App zum Spielen: Lumino City



Wirklich einzigartig ist die preisgekrönte App „Lumino City“. Wir sind ganz begeistert, denn die App packt einen vom ersten Moment an. In toll gestalteten Kulissen ist die kleine Lumi auf der Suche nach ihrem Großvater, der eines Tages einfach verschwindet. Auf ihrem Weg muss sie viele Rätsel lösen, um voran zu kommen. Diese Logik-Games sind ziemlich knifflig – deswegen ist die App erst für ältere Kinder geeignet. Man sammelt unter anderem Dinge ein und muss sie an geeigneten Stellen einsetzen. Lumi musiziert, hangelt an Wäscheleinen, führt einen Kran oder entwickelt ein Foto. Mithilfe des Spielers entdeckt sie die Mechanismen der Stadt und erweckt „Lumino City“ nach und nach wieder zum Leben.

Alle Szenen der App wurden per Hand gebaut – eine komplette Lumino City wurde von den Entwicklern als Kulisse aufgestellt und abgefilmt. Das ist wirklich einmalig. Diese besondere Art der Grafik verleiht der App einen ganz eigenen Charme: einfach Wow! Es muss viel kombiniert und überlegt werden. Das trainiert das Hirn und macht außerdem super viel Spaß. Fazit: wer wahre Handarbeit schätzt, Rätseln liebt und gerne neue Welten entdeckt, kommt an dieser App nicht vorbei. Höchste Kaufempfehlung.

Preis: 4,99 Euro im App Store

Für Kinder ab 9 Jahren





Ene Mene Mobile, Mai 2016