Apps im März

Eine App zum Lesen: Max und die Geheimformel

Die App „Max und die Geheimformel“ hat eine Menge zu bieten. Sie erzählt eine spannende Geschichte und gleichzeitig gibt es viel Spielspaß. Minispiele und Such- bzw. Wimmelszenen müssen gelöst werden, um die Geschichte weiter zu erzählen. Der kleine Max aus „Gleichumdieecke“ wird von seinem Onkel um Hilfe gebeten, denn der Turm von seiner Schwester Lisa ist ins Wanken geraten. Der Onkel hat fürs Aufrichten des schiefen Turms eine Geheimformel in seinem Haus, doch die Zahlen sind überall in den Zimmern verstreut. Die Aufgabe der App ist es, diese neun Ziffern zu finden. Am Ende baut man noch eine Rakete und fliegt einmal durchs All. Die Zahlen verstecken sich im Keller, im Kühlschrank, unter dem Bett oder an der Garderobe..



In jedem Raum gibt es viel zu entdecken. Die Szenen sind wie Wimmelbilder – man kann so gut wie alles antippen und es spielt eine kleine Animation ab. Die App ist leicht bedienbar und zu verstehen: alle Anweisungen werden von einem tollen männlichen Sprecher vorgetragen. So eignet sich die App bereits für Kinder im Vorschulalter. „Max und die Geheimformel“ ist bereits 20 Jahre alt: es war eines der ersten PC Spiele für Kinder. Das kultige Spiel und seine Protagonisten wurden damals wie heute von Illustratorin Barbara Landbeck erschaffen. Fazit: richtig toll gemachte Kinderapp zur sinnvollen Beschäftigung für Vorschulkinder – spaßig, lehrreich und knifflig.



Preis: 2,99 Euro im App Store und im Google Play Store

Für Kinder ab 4 Jahren





Eine App zum Spielen: Klopf Klopf mit Bato



„Klopf, Klopf mit Bato“ ist nicht nur ganz bezaubernd illustriert, sondern auch ziemlich unterhaltsam und lehrreich. Bei der App hilft man der putzigen Fledermaus „Bato“ seine Freunde abzuholen. Doch wer wohnt in den phantasievollen Häusern und Hütten auf dem Bauernhof? Vorher schön klopfen, dann antwortet der tierische Hausbewohner oder auch mal eine Trompete oder ein Fahrrad. Nun hat man vier Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Erkennt man das richtige Tier, spielt eine kurze Animation ab und es geht auf zum nächsten Haus. Am Ende sitzen alle Freunde zusammen und machen Musik.



Die Szenen wurden sehr liebevoll im Aquarell-Stil mit pastelligen Farben gestaltet. Der Sound und die Musik sind wie auch die Animationen sehr gut gelungen. Jedes Tier hat so seinen eigenen Charakter: der Kater ist stinkefaul, der Esel ziemlich schüchtern. Die App ist ohne Texte oder Sprache schnell zu verstehen. Durch die App lernen Kinder Tiergeräusche und ihre kindliche Neugier wird durch das Anklopfen geweckt: wer versteckt sich wohl hinter der nächsten Tür? Rundum also eine hervorragende Kinderapp!



Preis: 1,99 Euro im App Store

Für Kinder ab 3 Jahren