Apps im Juni

Eine App zum Lesen: Deine laute Welt – Savanne und Prärie



Die Bilderbuch-App „Deine laute Welt“ ist mit wunderschönen Tierbildern illustriert und animiert. Kinder können hier eine Reise durch Afrika bis in den wilden Westen machen. Durch seitliches Wischen fährt man durch das Panorama-Bild und entdeckt auf der Safari über 80 Tiere. Tippt man etwas an, macht es Geräusche und eine Animation spielt ab. Vorher wählt man den Sound-Modus: Entweder spielen die Original-Geräusche des jeweiligen Tieres ab oder Sprecher Christian Bahrmann, bekannt aus KIKA, macht die Tierlaute vor. Im dritten Modus erzählt Christian etwas über das Tier, wenn man es antippt.



Wir finden die App richtig süß und sind begeistert. Kinder können hier sowohl Spaß an den witzigen Bildern und Animationen haben, als auch Tierlaute lernen. Die Illustratorin Kristina Heldmann hat einfach wunderschöne Bildchen gezaubert und Sprecher Christian bringt einen oft zum Schmunzeln. Zu den vertonten Spielmodi gibt es zusätzlich noch eine stille Version zum selber Tiergeräusche machen. Wir freuen uns schon auf die Nachfolger-Apps, die bereits in den Startlöchern stehen.



Preis: 2,99 Euro im App Store

Für Kinder ab 3 Jahren







Eine App zum Lernen: Das ist mein Raumschiff



Die aktuellste App der „Das ist mein…“-Reihe verpackt wie die Vorgänger (z.B. „Das ist mein Auto“ viele Informationen auf eine wunderschöne und kindgerechte Art und Weise. Wie der Name verrät, dreht sich bei der Kinderapp alles um das Weltall. Sie erklärt, wie man Astronaut wird, wie eine Rakete funktioniert oder wie alt das Universum überhaupt ist. Hier wird Wissen vermittelt! Vom Raketenstart, den man selbst anzählen kann, über die Planeten bishin zu geschichtlichen Ereignissen wie die erste Mondlandung. Der Spaß kommt durch Interaktionen und Spielchen auch nicht zu kurz.



Die Texte werden von einem Kind vorgelesen – so wird das Thema kindgerecht auf Augenhöhe erklärt und ist gleich viel verständlicher. Wir finden die App so klasse, weil sie so viel interessantes Wissen vermittelt und gleichzeitig einfach Spaß macht. Wer seinem Kind zeigen möchte, wie spannend der Weltraum ist, macht mit dieser App nichts falsch.



Preis: 2,99 € im App Store

Für Kinder ab 5 Jahren