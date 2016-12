Apps im Juli

Eine App zum Lesen: Der kleine Wolf



Der kleine Wolf hat Geburtstag, doch all seine Freunde sind weg. Gemeinsam mit dem Leser macht er sich nun auf die Suche nach ihnen. Auf seiner Reise trifft er auf so manchen tierischen Gefährten, der ihn fortan bei seinem Abenteuer begleitet. So trifft er unter anderem auf einen Vogel, eine Raupe, einen Igel oder einen Wal. Jeder möchte ihm helfen und so wandert die wachsende Gruppe durch den Wald, die Stadt und sogar übers Meer. Bis sie endlich auf den Elch treffen, der das Rätsel löst: All seine Freunde sind schon auf der Geburtstags-Überraschungs-Feier.



Die liebevolle, kurzweilige Geschichte wurde herrlich schön illustriert. Die handgemalten und gebastelten Bilder wurden auch animiert, sodass das Bilderbuch lebendig wird. Witzig: Der Sprecher verleiht jedem Charakter einen ganz eigenen Dialekt. So spricht der Vogel Schweizer-Deutsch, der Wal Kölsch oder der Fisch mit französischem Akzent. Interaktive Elemente gibt es zwar kaum, das macht aber gar nichts aus. Die App ist sehr ruhig und sanft gehalten – daher ist die App auch super als Gute-Nacht-Geschichte geeignet.



Preis: 2,99 € im App Store

Für Kinder ab 5 Jahren









Eine App zum Lernen: Sprechendes ABC



Diese App ist wirklich klasse: „Sprechendes ABC“ zeigt Vorschulkindern das ABC mit süßen Knetfiguren. Mit einer Stopp-Motion-Animation verwandelt sich der Buchstabe in ein buntes, putziges Tier. Das A in einen Alligator, das B in einen Bären bis hin zum Z, das zum Zebra wird. So kann man sich durch das ganze Alphabet tippen und lustige Animationen entdecken.



Außerdem gibt es noch sechs Spiele: ein Memory und ein Puzzle, ein Spiel, bei dem man den gesuchten Buchstaben auswählen muss, der vorgelesen wird, oder das gesuchte Tier. Man kann auch ein Wort, z.B. seinen Namen, eintippen und es wird in Knet-Schrift angezeigt. Jetzt kann man auch hier die Buchstaben wieder zu Tieren verwandeln. Beim letzten Spiel wird ein Wort gesucht. Man setzt die Buchstaben dort ein, wo er zum angezeigten Knet-Tier passt. Bei „Sprechendes ABC“ wird also Wissen sehr spielerisch vermittelt.



Die bunten Knet-Animationen wurden sehr liebevoll und dreidimensional gestaltet, sodass die Tiere und Buchstaben richtig plastisch wirken. Wenn man möchte, kann man die Sprache umstellen und so auch gleich Englisch lernen. Fazit: „Sprechendes ABC“ ist eine so liebevolle, lehrreiche und unterhaltsame Alphabet-App, da lohnt sich der Kauf allemal!



Preis: 4,99 € im App Store und 3,27 € im Google Play Store

Für Kinder ab 4 Jahren









Eine App zum Spielen: Meine Piraten



Die Erfolgsserie des Berliner Kinderapp-Entwicklerteams Wonderkind ist nun um eine Piraten-App reicher. Bei der interaktiven App dreht sich alles um Seeräuber. Zwei Szenen gibt es zur Auswahl: der Hafen und das bunte Piratenschiff. Außerdem kann man in der Kreativ-Ecke die Charaktere selbst einkleiden und umgestalten. So kann man das Wimmelbild individualisieren. In den Szenen passiert jede Menge, man kann das Schiff mit Fässern beladen, Sackhüpfen, den Gefangenen befreien oder die Segel des Schiffs hissen. Die kleinen Animationen sind richtig witzig und amüsieren Kleinkinder sicherlich prächtig.



Im altbewährten und putzigen Grafikstil reiht sich die Piraten-App in die Serie ein. Insgesamt gibt es über 60 Animationen zu entdecken – und das in nur zwei Szenen, da wimmelt es also gewaltig. Natürlich ist die App ohne in-App-Käufe und ohne Werbung. Wimmelapps sind und bleiben App-Klassiker und die Piraten-App sollte man als (kleiner) Wimmel-Fan auf keinen Fall verpassen.



Preis: 2,99 € im App Store

Für Kinder ab 3 Jahren