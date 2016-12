Ambulante Hebammen-Sprechstunde in Köln. ©Neue Kölner e.V.

Immer mehr Hebammen geben wegen steigender Haftpflichtversicherungen ihren Beruf auf. In der Folge gibt es immer mehr werdende Eltern, die keine Hebamme für die so wichtige Wochenbett-Nachsorge finden können. Die Elternschule Neue Kölner e.V. am Severinsklösterchen hat nun eine ambulante Hebammen-Sprechstunde eingerichtet.

Fünf Hebammen für Elternfragen



Fünf Hebammen des Elternschul-Teams helfen bei Fragen zum Stillen, zur Wundheilung, zur Entwicklung und mehr. Je nach Bedarf steht einem Paar bis zwölf Wochen nach der Geburt an jedem Wochentag eine erfahrene Hebamme im Ambulanzraum zur Seite. Die Kosten der Hebammen-Sprechstunde werden im Rahmen der Hebammenhilfe bis zu einem bestimmten Limit von der Krankenkasse übernommen.

Anja Janßen, Oktober 2016