Alle Bücher an Bord!

Zahlreiche Bibliotheken und Kultureinrichtungen laden vom 7. bis 22. November zum Lesen und Schmökern ein. Nach der feierlichen Eröffnung in der Bundeskunsthalle Bonn am 8. November starten spannende Lesungen mit renommierten Kinder- und Jugendbuchautoren.

Mit Paul Maar, Knister und andere bekannte Autoren

Mit dabei sind unter anderem Paul Maar, der Erfinder des Sams, KNISTER, der mit „Hexe Lilli“ bekannt wurde, sowie die Autorinnen Katharina von der Gathen und Anke Kuhl, die mit ihrem Buch „Klär mich auf“ 101 echte Kinderfragen rund um ein aufregendes Thema beantworten. Auch auf den Brettern beliebter Bühnen werden Geschichten erzählt: Das Junge Theater Bonn präsentiert das Stück „Der Grüffelo“ und im Theater Marabu geht es um „Die Geschichte vom kleinen Onkel“. Der WOKI Filmpalast und andere Kultureinrichtungen zeigen Buchverfilmungen, darunter „Das Sams ist in Gefahr“, „Rico, Oskar und das Herzgebreche“ oder „Die kleinen Strolche“. Wer selbst kreativ werden will, kann im Max Ernst Museum einen Daumenkino-Workshop besuchen. Im Atelier Grimm-Kirchner fertigen Kinder ein eigenes Künstlerbuch an und das Kunstmuseum Bonn arrangiert kreative Angebote zum Thema Bildergeschichten. (at)