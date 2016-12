Alkohol schädigt

Schätzungen zufolge kommen in Deutschland jährlich rund 10.000 Babys mit alkoholbedingten Schädigungen auf die Welt. Davon weisen etwa 2000 Kinder schwere körperliche und geistige Behinderungen auf. Wer mit einem betroffenen Kind im beruflichen oder privaten Kontext zutun hat und mehr über die sogenannte Fetale Alkoholspektrums-Störung (FASD) erfahren möchte, kann sich an das „Erziehungsbüro Rheinland“ in Köln wenden.

Nicht nur für Fachleute, sondern auch für Pflegeeltern

Der Jugendhilfeträger baut derzeit mit Unterstützung der „Rheinenergie Stiftung Familie“ ein Fachberatungszentrum zum Thema FASD auf. Das Angebot richtet sich nicht nur an Fachleute wie Ärzte, Therapeuten, Erzieher oder Lehrer, sondern auch explizit an Pflegeeltern. Denn sie sind besonders häufig mit Kindern konfrontiert, die mit alkoholbedingten Schädigungen geboren wurden. Nicht selten kommt die Störung erst im Laufe des Pflegeverhältnisses ans Licht.



Beim Erziehungsbüro Rheinland erhalten Interessierte Informationen zur Erkrankung und zum Umgang mit diesen Kindern. Die wichtigsten Fakten sind in einem Leitfaden zusammengefasst.

Anja Tischer, Februar 2016