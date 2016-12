Aktiv mit Baby

Samstag, elf Uhr. Das Saallicht wird gedämpft. Auf dem Boden im Stuhlkreis liegen verteilt grüne, rote, lilafarbene Sitzkissen, dazwischen Decken und andere Krabbelunterlagen. Die kleinen Museumsbesucher liegen oder sitzen darauf, sie schlafen, spielen, brabbeln, lutschen, staunen oder trinken. Zur Premiere der Konzertreihe „Weltmusik für Babys" im Kölner Rautenstrauch-Joest-Museum sind 30 Besucher im Alter von wenigen Tagen bis zwei Jahren gekommen, dazu ihre Eltern und teils auch ihre Großeltern. Am Rand der Runde liegt die fünf Monate alte Alisa. „Satt und ausgeruht" genießt sie das Miteinander. „Es ist ihr erstes Konzert", erzählt ihr Vater stolz.

Wiegenlieder aus aller Welt

Eine Premiere erlebt auch Museumsdirektor Prof. Dr. Klaus Schneider, der heute zum ersten Mal die Türen seines völkerkundlichen Hauses für ein Babykonzert geöffnet hat. Denn: „Weltmusik passt zu unserem Museum". Und Wiegenlieder, wie zur ersten Veranstaltung geplant, kennt Schneider bestens aus seinem Alltag als Vater und Großvater: „Es ist phänomenal, wie Kinder dabei ruhig werden." Das einstündige Babykonzert entpuppt sich als Volltreffer. Nachdem Mitinitiatorin Agnes Erkens das Event mit sanftem Klangspiel eröffnet hat, ist es im Saal nach wenigen Minuten fast mucksmäuschenstill. Immer wieder fixiert die Mezzosopranistin ihre jungen Zuhörer mit großen Augen. Gemeinsam mit ihr musizieren Erdal Aslan auf der Saz (türkische Laute) und Adnan Schanan auf der Ney (orientalische Längsflöte). Nur vereinzelt übertönen Babygeschrei oder herumlaufende Kleinkinder ihre musikalische Reise rund um den Erdball. Das Musiker-Trio im Stuhlkreis strahlt eine so wohltuende Ruhe aus, dass sie sich auf Klein und Groß offenbar überträgt - ob beim Wiegenlied „Hine e hine" aus Neuseeland oder beim portugiesischen Schlaflied „Dorme, dorme, meu menino".

Man muss nicht ständig Rücksicht nehmen

Auch Alisas Eltern hören gespannt zu. Vielleicht hoffen sie auf ein Kinderlied aus ihrer Heimat Italien und Russland. Umsonst. Trotzdem sind sie am Ende nicht enttäuscht. Im Gegenteil: „Es war ein tolles Familienerlebnis", schwärmt Alisas Mutter. Wenige Schritte weiter zeigt sich auch die einjährige Frida begeistert. Freudestrahlend krabbelt sie über das Konzertende hinaus von einer zur anderen ausgebreiteten Babydecke, was ihr Vater schmunzelnd beobachtet. Auch er hat die Premiere sehr entspannt erlebt: „Man musste nicht ständig Rücksicht auf andere Besucher nehmen. Jeder hatte dafür Verständnis, wenn ein Kind mal unruhig war."



Sandra Katthöfer lässt das Konzert noch nachwirken. Während ihr Mann schon aufgestanden ist und sich mit anderen Besuchern unterhält, sitzt sie noch auf dem Boden mit Wickeltuch über der Schulter. Auf ihrem Schoß liegt die kleine Marie, fünf Monate alt. Sie kann sich als Glückspilz fühlen. Ihr Lieblingslied sangen zum Abschluss alle gemeinsam: „Weißt du, wie viel' Sternlein stehen". Schmunzelnd erzählt Katthöfer: „Marie hat schon ihre Vorlieben. Sie mag eher die ruhigeren Lieder." Beim nächsten Mal im Mai stehen Frühlingslieder auf dem Programm des Babykonzerts im Rautenstrauch-Joest-Museum. Dann wird Marie vielleicht noch auf Reisen sein. Mama und Papa wollen mit ihr ans andere Ende der Welt fahren, um dort ihr Familienglück in aller Ruhe und noch intensiver als bisher zu genießen. Nach der Rückkehr haben sie geplant, stadtweit das vielfältige Babyprogramm auszukosten. Schließlich weiß Katthöfer: „So etwas wie hier können wir ihr zu Hause nicht bieten."