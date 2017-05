Aktionstag zum Musizieren

Am 17. Juni findet der Aktionstag „Deutschland macht Musik" statt. Musikfachhändler und freie Musikschulen im gesamten Bundesgebiet laden in ihre Ladengeschäfte ein und informieren rund um das Thema Musizieren.Einen ganzen Tag lang können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene kompetent beraten lassen, Musikinstrumente kennenlernen und ausprobieren.

Auf dem Programm stehen Workshops, Schnupperkurse und Tombolas, Bühnenshows, Livemusik und Straßenfeste. In Bonn machen „Marios Musikschule“ am Konrad-Adenauer-Platz und das Geschäft „MusikBaum“ in der Plittersdorfer Straße mit. Köln stand bisher noch nicht auf dem Programm.

Anja Janßen, Mai 2017