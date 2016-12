Aktionsmonat „Nachhaltiger Konsum“

Ihr könnt seit diesem Herbst Klimaschutz ganz einfach in euren Alltag integrieren, damit tolle Preise gewinnen, euren persönlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und gleichzeitig Vorbild sein für Freunde, Familie oder Kollegen.

Nachhaltigkeit im Alltag

Während des aktuellen Aktionsmonats könnt ihr eure Aktivitäten rund um das Thema „Nachhaltiger Konsum“ einem Team gutschreiben, dem ihr angehört, und am Ende passende Preise gewinnen. Durch simple Alltagsbeispiele hat jeder die Möglichkeit innerhalb der Kampagne Klimaschutz Community Köln auszuprobieren, wie einfach man durch kleine Veränderungen unserer Alltagsgewohnheiten viel bewirken kann. Das reicht vom Verzicht auf Plastiktüten, über die Nutzung von Biobaumwolle statt konventioneller bis hin zum Leihen, Tauschen und Reparieren von Produkten anstatt ein neues zu kaufen.

„In der Klimaschutz Community Köln haben alle Kölnerinnen und Kölner die Möglichkeit, durch individuelle Veränderungen im Alltag Großes zu bewirken und ihr persönliches Engagement für den Klimaschutz sichtbar zu machen. Die einen ernähren sich vegetarisch, die anderen lassen das Auto stehen zu Gunsten des Fahrrads oder der Bahn. In der Klimaschutz Community Köln zählt jeder einzelne Beitrag.“ sagt Oberbürgermeisterin Henriette Reker, Schirmherrin der Klimaschutz Community Köln.

Preise für Teams und Einzelpersonen

Am Ende eines Aktionsmonats werden die fleißigsten Teams mit Preisen prämiert. Von Unternehmen bis Fußballverein, als Team unter Freunden, Kollegen, Nachbarn oder als Schulklasse – Bürgerinnen und Bürger können aktiv zum Klimaschutz in Köln beitragen und mit gutem Beispiel vorangehen.

“Mit dem Begriff ‚Klimaschutz‘ lassen sich Freunde schlecht motivieren ihr Verhalten zu Überdenken, mit den griffigen Beispielen der Klimaschutz Community Köln schon. Durch Beispiele wie ‘koch nur so viel wie nötig und schmeiss nichts weg‘ oder ‚iss eine vegetarische Mahlzeit pro Woche mehr‘ wird CO2 sparen viel einfacher.“ sagt Nicole Klaski, die mit ihrem Team „The Good Food“ fast 4 Tonnen CO2 gespart hat. Darunter Gemüse aus Überproduktion, das sie beim Bauern abgeholt und somit vor der Tonne gerettet hat. Für ihr gemeinsames Engagement im Zeitraum Ernährung hat ihr Team sowie das zweitplatzierte Team „Foodsharing“ einen Kochkurs rund ums Thema „Wurzeln & Rüben“ gewonnen.



„The Good Food“ hat jede Menge CO2 gespart. © Klimaschutz Community Köln

Nach dem ersten Aktionszeitraum rund ums Thema Ernährung konnten bereits rund 75 Tonnen CO2 durch das gemeinsame Engagement der Kölnerinnen und Kölner eingespart werden.

Jeder, der sich an den Aktionsmonaten beteiligt, hat zudem die Chance auf Gewinne zum jeweiligen Thema, wie Gutscheine für Kölner Restaurants, Küchenutensilien oder nachhaltige Haushaltsutensilien. Zum Ende des Wettbewerbs im nächsten Jahr werden zudem Sachpreise verlost, die einen nachhaltigen Lebensstil erleichtern: Darunter E-Bikes und Reisen in der Region um Köln.

Bis Ende Mai 2017 können sich all die jenigen am Wettbewerb beteiligen, die in Köln leben, arbeiten oder ihre Freizeit in Köln verbringen. Sowohl als Einzelperson als auch als Mitglied eines Teams könnt ihr so euer Engagement für den Klimaschutz in Köln öffentlich sichtbar machen und dabei attraktive Sachpreise gewinnen. Eure ganz individuellen Maßnahmen zur CO2- Einsparung könnt ihr mit anderen Nutzerprofilen vergleichen und eure Aktivitäten über die sozialen Netzwerke teilen.

Events vor Ort - „Buy Nothing Day“

An der CO2-Bilanz können wir auch in Sachen Kleidung noch einiges verbessern. Das Leihen oder Kaufen von gebrauchten Klamotten überzeugt noch nicht jeden, doch die „Kleidertauschparty“ am „Buy Nothing Day“ am 25. November will zeigen, dass Kleidung tauschen unter Freundinnen oft zu unverhofften neuen Lieblingsteilen führen kann. Bei diesem Event kann nach Herzenslust getauscht werden - von der Jeans bis zum Abendkleid.

Robin Schröder, November 2016