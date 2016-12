Die TV-Nachrichten sind voll damit, es vergeht kein Tag an dem nicht eine Zeitung darüber schreibt und Eltern, Freunde und Bekannte reden davon: Unzählige Flüchtlinge, die aus Kriegsgebieten fliehen und an einem friedlicheren Ort Schutz suchen. Das Bilderbuch ‚Akim rennt’ nimmt sich dieses Themas an, öffnet Augen und ist ein stilles aber sehr eindringliches Plädoyer für mehr Verständnis.

Plötzlich ist der Krieg da

Akim und die anderen Kinder in seinem Dorf spielen mit ihren Booten. Der Krieg scheint weit weg zu sein. Irgendwann erreicht er das Dorf am Fluss doch: Akim wird von seiner Familie getrennt, ihr Haus zerstört. Akim rennt los und verliert seine Eltern. Die Erwachsenen um ihn herum sind zu schnell - alle laufen weg. Eine unbekannte Frau nimmt sich des Jungen an. Dann aber kommen Soldaten und machen ihn zu ihrem Gefangenen. Irgendwann kann Akim fliehen: wieder rennt er. Im Gebirge stößt er auf andere Flüchtlinge. Gemeinsam gelingt es ihnen schließlich, den Grenzfluss zu überqueren und ein Flüchtlingslager auf der anderen Seite zu erreichen. Und dort passiert ein großes Wunder: Er findet seine Mutter.

Akims Geschichte lässt dem Leser den Atem stocken. Wenig Text, dafür eindringliche Bilder die Herz und Verstand zum Rasen bringen. Man will helfen. Akims Geschichte ist eine sehr persönliche Geschichte. Aber sie steht für die Geschichten von tausenden Kindern, Männern und Frauen, die auf der Flucht vor Gewalt sind und teilweise schlimmeres erleben.

Ein fantastisches Buch, das nicht nur Kindern die Situation vieler Flüchtlinge vor Augen führt.

Golrokh Esmaili, September 2014