AGORA Theater-Woche

Seit den 80er Jahren gibt es bereits eine Zusammenarbeit und einen engen Austausch zwischen dem AGORA Theater und der studiobühneköln. Dies hat sich auch nach dem Tod des Künstlerischen Leiters und Gründers des AGORA Theaters, Marcel Cremer, und dem Weggang von Georg Franke, langjähriger Leiter der studiobühneköln, nicht geändert. Unter der Leitung von Kurt Pothen und Dietmar Kobboldt wird diese Theaterfreundschaft weitergeführt. In der Woche von Montag, den 30. Januar bis Sonntag, den 5. Februar 2017 ist das deutschsprachige Ensemble aus Belgien wieder zu Gast in Köln und präsentiert drei Stücke ihres Repertoires:

Heute: KOHLHAAS

30. Januar bis 1. Februar, jeweils 20 Uhr (Schulvorstellung am 31. Januar um 10 Uhr)

Ein musikalisches und burleskes Schauerspiel über Macht, Willkür und Widerstand, frei nach Heinrich von Kleist und Texten von Erich Mühsam, für alle ab 15 Jahre.

Regie: Claus Overkamp

Spiel: Roger Hilgers, Eno Krojanker, Annika Serong, Matthias Weiland, Marie-Joëlle Wolf

Eine Koproduktion des AGORA Theaters (B) und des Theaters Marabu (D).

Eine Gaukler- und Bänkelsänger-Familie zieht mit ihrem Wandertheater über die Lande und gibt ihre Gräuelgeschichten und Schauerballaden zur Unterhaltung der Leute zum Besten. Heute spielen sie „KOHLHAAS“, die Geschichte vom Pferdehändler, dessen Leben – und das vieler anderer – durch einen kleinen Zwischenfall verändert wurde und dessen Rechtsgefühl ihn zum Räuber und Mörder werden ließ.

Die Harmonie der Gefiederten

2. bis 4. Februar, jeweils 20 Uhr (Schulvorstellung am 3. Februar um 10 Uhr)

Ein Spiel zwischen Vortrag zur Vogelkunde und Dorfkirmes für alle ab 13 Jahre, mit Livemusik, Tiefsinn und phantasievollen schrägen Vögeln.

Regie: Kurt Pothen, Autor: Jean Lambert

Spiel: Sascha Bauer, Karen Bentfeld, Fatma Girretz, Roger Hilgers, Line Lerho, Céline Leuchter, Boris Prager, Leila Putcuyps

Eine Koproduktion des AGORA Theaters (B) und Les Ateliers de la Colline (B), Rotondes (L) und TheaterLand Steiermark (A).

Claire stellt Ihren Eltern viele Fragen: wie kommt es, dass sie auf der Welt ist? War sie wirklich ihr Wunschkind? Aber ihre Eltern geben ihr keine zufriedenstellenden Antworten. Daraufhin zieht sie sich in ihre Innenwelt zurück und begegnet der „Harmonie der Gefiederten“. Eine fröhliche Zusammenkunft von Wissenschaftlern und Philosophen, die – inspiriert von der Vogelwelt – ein ‚ornitosophisches‘ Konzert gestaltet haben. Denn wenn man das natürliche Verhalten der Vögel genau beobachtet, findet man auf viele menschliche Fragen die richtigen Antworten.



„Die Harmonie der Gefiederten“. © Gilles Destexhe

Flugversuche

4. und 5. Februar, jeweils 16 Uhr (Schulvorstellung am 2. Februar um 10 Uhr)

Mit Livemusik, Objektspiel und Tanz erzählen die drei himmlischen Spieler für alle ab 9 Jahre eine Geschichte über den Mut, den Himmel auf den Kopf zu stellen und darüber, was es heißt nicht wegzuschauen und Verantwortung zu übernehmen.

Regie: Daniela Scheuren

Text: Daniela Scheuren in Zusammenarbeit mit Mona Becker und den Spielern

Spiel und Musik: Joé Keil, Annika Serong, Viola Streicher

Gabriella, Lucie und Raph üben sich in der Kunst Engel zu sein und landen dort, wo sie gebraucht werden: am Krankenbett, an der viel befahrenen Straße, in der Schule und auf dem Schlachtfeld. Sie kennen das Leben, die Sorgen und das Sterben der Menschen und begleiten sie bis zum letzten Atemzug. Sie haben viel zu tun und die Arbeit geht an die Substanz, auch weil sie nicht in den Lauf der Dinge eingreifen dürfen. Bis zu dem Tag, an dem sie eine folgenschwere Entscheidung treffen …



„Flugversuche“. © Willi Filz

Robin Schröder/Quelle: AGORA Theater, Januar 2017