Ach du dickes Ei!

Wie kam es dazu, dass du Hühner im Garten halten wolltest?

In meiner Vorstellung symbolisieren Hühner ein friedliches idyllisches Landleben. Und eigene Eier sind auch nicht zu verachten. Dass es dann letztes Jahr ernst wurde, war vor allem Bekannten zu verdanken, die ihre eigenen Hühner im Reihenhausgarten halten. Ein netter Nachbar bot zudem jegliche Unterstützung, wie die Ferienbetreuung der Hühner an. Ausgesucht haben wir die Hühner nach der Farbe der Eier, die sie legen sollten: Einmal grün, einmal schokobraun und zweimal braun.



© Kristine Chau. Bunte Eier gibt es nicht nur an Ostern!

Was ist das Spezielle an der Hühnerhaltung? Was macht besonders viel Spaß?

Es ist einfach schön, wenn man morgens im Bett liegt und die Hühner gackern hört. Anfangs glaubte ich immer zu erkennen, wann ein Ei gelegt war. Stimmte aber nicht. Im Laufe der Zeit entwickelt man jedoch ein Gefühl dafür.

Mich mit den Hühnern zu beschäftigen macht Spaß und ist entspannend! Festgestellt, habe ich, dass jedes Tier einen eigenen Charakter hat. Das „dumme Huhn" ist überhaupt nicht dumm, im Gegenteil: Schnell gelernt haben sie zum Beispiel den Spaten im Blick zu behalten. Wenn er benutzt wird, gibt es auf jeden Fall Würmer!

Worauf muss man besonders achten?

Man sollte einen geeigneten Stall auswählen Ich hatte den Vorteil, dass unsere Bekannten den Stall vor dem Einzug der Hühner kritisch begutachteten.

Einfache Tipps wie das richtige Sichern des Futterkorbs gegen Umkippen sind hilfreich und sparen Arbeit. Frei im Garten laufen unsere Hühner nicht, sie haben aber im Laufe der Zeit schon ein großes Stück Garten dazubekommen. Wissen sollte man, dass jeglicher Rasen oder anderer Bewuchs ganz schnell dem Scharren der Hühner zum Opfer fällt. Zu klein sollte der Auslauf nicht sein - schon wegen der reichlichen Ausscheidungen. Zutraulich wurden unsere „Mädels" relativ schnell. Vor allem wenn wir mit Mehlwürmern locken. Selbst auf die getrockneten sind sie total scharf. Ansonsten fressen sie auch Samen, Früchte, Nüsse und Grünfutter.



© Helgard Wedig-Dzikowski. Genügend Auslauf ist für Hühner wichtig.

Wie viel Arbeit macht es, Hühner zu halten?

In der Woche circa 1/4 Stunde täglich. Morgens steht eine kurze Kontrolle an, bei der ich einen Blick auf die Huhnies werfe, ob sie gesund wirken. Abends wird dann das Wasser gewechselt, der Stall etwas ausgekehrt und ich gebe ihnen Körnerfutter. Am Wochenende brauche ich circa eine Stunde, um den Stall gründlicher zu reinigen und kleinere Reparaturen oder Ausbesserungen zu machen.

Aber: Zwischendurch hatten wir die Rote Vogelmilbe - dann stand aufwändige Komplettreinigung an. Oder die Hühner sind ausgebrochen - dann lag Zaunreparatur an. Und jetzt nach dem ersten Jahr steht eine Grundreinigung an. Man kann sich also beschäftigen...

Was sind die Kosten?

Der "marder- und rattensichere" Ausbau der vorhandenen Gartenhütte, der Bau des Auslaufs, die elektrische Hühnerklappe, die Erstausstattung kosteten bestimmt 300 Euro. Und wir haben dabei noch reichlich Material von Nachbarn bekommen.

10 Euro pro Huhn kamen auch noch dazu. Jetzt rechne ich im Monat mit circa 30 Euro für Futter, Strom und Reinigungsmittel. Die 4 Eier täglich (fast immer) sind also kleine Wertobjekte.

Interview von Kristine Chau und Katrin Adler, April 2017