7. Kölner KinderSportFest

Kinder haben jede Menge Energie zum Hüpfen, Rennen und Toben. Umso schöner, wenn sie auch den nötigen Freiraum dafür haben. Da solche Räume aber gerade in der Großstadt rar gesät sind, hilft in vielen Fällen von unerfülltem Bewegungsdrang der Sport. Und damit wären wir auch schon beim Ziel des Kölner KindersportFestes: Die Veranstalter möchten Kinder wieder vermehrt zum Sport bringen und dabei helfen, dass sie „ihre" Sportart entdecken. Kinder zwischen vier und zehn Jahren sowie Eltern, Lehrer und Freunde sind deshalb am 18. Juni eingeladen, im Sportpark Müngersdorf einen ganzen Tag rund um den Sport zu erleben. Und damit Kids mit und ohne Handicap gemeinsam Sport treiben können, steht das Kölner KinderSportFest auch in diesem Jahr wieder steht unter dem Motto „Inklusion".

Sportangebote für alle



Es gibt kostenlose Schnupper-Angebote in über 40 verschiedenen Sportarten. Außerdem ist wieder ein Sportlicher Wettkampf geplant, diesmal in den Disziplinen Weitsprung, Diskuswerfen und Waffenlauf. Für diesen Wettkampf können sich interessierte Kinder, Gruppen und Klassen schon jetzt anmelden, damit sie beim SportFest ein T-Shirt sowie ein Schlüsselband mit personalisiertem Sportlerausweis und Ihre persönliche Punktekarte für ihre Ergebnisse erhalten. Nur für den Sportlichen Wettkampf ist eine Anmeldegebühr von 5 Euro notwendig.

Die Schnupperangebote sind für jeden ohne Anmeldung und kostenlos zugänglich. Ein attraktives Rahmenprogramm sowie Programmpunkte der Partner runden den Tag ab. Jeder ist willkommen und für jeden ist etwas dabei, wenn es heißt „Auf die Plätze, fertig, Spaß!"

KÄNGURU ist als Medienpartner vor Ort. Wir machen in diesem Jahr einen gemeinsamen Stand mit unserem Partner Bronx Rock ... ihr könnt bei uns also klettern!

Anja Tischer, April 2016





Wollt ihr schon einmal einen Blick ins Programm werfen?

Hier könnt ihr darin blättern.

Impressionen vom Kindersportfest 2015