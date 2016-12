Besonders Eltern, Lehrer und Erzieher, deren Kinder in Schule, Hort oder beim Spielen mit Flüchtlingskindern zusammentreffen, sind dankbar für Bücher, die das Flüchtlingsthema aufgreifen, schon um die drängenden Fragen der Kinder beantworten. Wie fühlen sich die Flüchtlinge? Warum verlassen sie ihre Heimat? Und wie ist das, in einem fremden Land anzukommen, wo alles neu ist und man die Sprache nicht versteht?

Autobiografische Erzählung



Genau das beschreibt die iranische Schriftstellerin Mehrnousch Zaeri-Esfahani in ihrem autobiografischen Buch „33 Bogen und ein Teehaus“. Die kleine Mehrnousch wächst zusammen mit ihren drei Geschwistern in der schönen iranischen Stadt Isfahan auf, deren „Dreiundddreißig-Bogen-Brücke“ mit ihren Teehäusern für das Mädchen zum Inbegriff einer unbeschwerten Kindheit wird. Diese findet ein jähes Ende, als Mitte der 70er Jahre Ayatollah Chomeni an die Macht kommt.

Das Leben im Iran verändert sich dramatisch. Mehrnousch beschreibt, wie Bespitzelung, Misstrauen und Überwachung immer stärker auch den Alltag der ehemals privilegierten Arzttochter prägen. Um der drohenden Rekrutierung ihres 14jährigen Bruders Mehrdad zu entgehen, beschließt die Familie das Land zu verlassen. Natürlich muss diese Flucht heimlich vorbereitet werden, sodass das Kind sich weder von ihren Lehrern noch von ihren Freundinnen verabschieden und nur das Nötigste mitnehmen kann. Über Istanbul gelangt die Familie zunächst nach Ost- und von da aus nach Westberlin.

Flüchtlingsheime aus der Sicht eines Kindes



Das Buch schildert die 14-monatige Odyssee durch verschiedene Flüchtlingsheime aus der Sicht eines Kindes, das nicht nur die eigene Fremdheit und die Probleme in der neuen Umgebung zu bewältigen hat. Mehrnousch spürt auch die Traurigkeit und Verzweiflung ihrer Eltern und anderer iranischer Flüchtlinge. Doch allen Schwierigkeiten zum Trotz hört Mehrnouschs Vater nicht auf, an die Zukunft seiner Familie zu glauben. Und er behält Recht.

Schließlich findet Mehrnousch's Familien in Heidelberg ein neues Zuhause. Das Mädchen besucht die Schule und schließt neue Freundschaften. Das alles erzählt Zaeri-Esfahani konsequent aus der Sicht ihrer kindlichen Protagonistin. Ihr gelingt eine klare verständliche Sprache. So hat die Autorin ein Buch geschaffen, das auf poetische und berührende Weise von einem Kinder- und Familienschicksal erzählt, das exemplarisch für viele andere steht. „33 Bogen und ein Teehaus" sei möglichst vielen deutschen Kindern und Familien ans Herz gelegt.

Dr. Maria Linsmann-Dege, Juli 2016