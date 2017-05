tanzfuchs PRODUKTION lädt am 8. und 9. Juli 2017 zur 2. Ausgabe der 3-Käse HOCH Tage im Freiraum für TanzPerformanceKunst BARNES CROSSING ein.

Das Team möchte mit diesen zwei Tagen voller Tanzkunst für die Allerkleinsten die Aufmerksamkeit des Kölner Publikums auf diese besondere künstlerische Arbeit lenken.

tanzfuchs PRODUKTION ist seit 2010 erfolgreich mit Stücken für Kinder im In- und Ausland unterwegs und wird bei den 3-Käse HOCH Tagen drei Stücke aus ihrem Repertoire zeigen: Pffhhh... - Ein GummiSchlauchspiel, Kopffüßler und MAMPF!.

Und darum geht´s in den Stücken



Pffhhh... Ein GummiSchlauchspiel - Eine Tanz- und Soundperformance für alle ab 3 Jahren

Fahrradschlauch-Schnecken, Reifen-Möbel, Luftpumpen-Küsse und mittendrin eine Tänzerin, die sich bewegt als wäre sie aus Gummi! Scheinbar knochenlos und recht biegsam treibt das Gummi-Mädchen durch ihre eigene Welt. Dort lässt sich alles verdrehen, zusammenquetschen, aufpusten und formen. Es quietscht, es knarzt und pfeift. Pffhhh... Das tanzfuchs-Team haucht Fahrradschläuchen und Gummi-Reifen neues Leben ein, kreiert andere Erfahrungsräume jenseits des Bekannten und verwandelt die Dinge in Wegbegleiter der Tänzerin. Alles ist wandel- und veränderbar, aber nie von Dauer.

Termin: Samstag, 8. Juli um 11 und 16 Uhr. Sonntag, 9. Juli um 11 Uhr. Dauer: 35 Min.



© MEYER ORIGINALS

Kopffüßler - Eine Tanzperformance für Kinder von 0 bis 4 Jahren



Sind es zwei oder eins? Sind die Beine am Kopf oder der Arm an den Füßen? Umgeben von Knetkugeln und einer sich (live erzeugten) verändernden Musik-, Soundlandschaft, verwandeln sich die beiden Tänzerinnen in mysteriöse Wesen und wundersame Kopffüßler-Kreaturen. Sie spielen mit ersten Berührungen, erforschen neue körperliche Gemeinsamkeiten und entdecken den Mut, der anderen hautnah zu begegnen und sich mit ihr zu verändern.



Nominiert für den Kölner Kinder-und Jugendtheaterpreis.

Termin: Samstag, 8. Juli um 14 Uhr. Dauer: 30 Min. mit anschließender Einladung zum Mitmachen



© Anke Schwarzer

MAMPF! Eine Tanz- und Klangperformance für Kinder von 0 bis 4 Jahren

Tanzende Teller, ein Schluckauf, der zum Fuß wandert, geschwätziges Geschirr, ein delikater Eiertanz: Die Akteure bitten zu Tisch. Gemeinsam mit ihrem Publikum wird geschluckt, geschnuppert, genossen, verzehrt, geknabbert, gelauscht und verdaut. MAMPF! ist eine Tanzperformance und ein Ess-Konzert gleichzeitig! Live produzierte Klänge über Mikrophone fließen mit vorproduzierten Klangebenen ineinander. Ein experimenteller und respektvoller Umgang mit Essen und Trinken wird zu einer Sinneserfahrung der besonderen Art.

Termin: Sonntag, 9. Juli um 15 Uhr. Dauer: 30 Min. mit anschließender Einladung zum Mitmachen



© MEYER ORIGINALS