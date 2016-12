25 Jahre VBM

Köln 1990: Mütter, die es leid waren, dass die Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine Privatangelegenheit zu sein schien, gründeten am Küchentisch den Verband berufstätiger Mütter e.V. (VBM). Seither engagieren sie sich gemeinnützig, ehrenamtlich und überparteilich für Frauen und Männer – rund um die Themen Betreuung und Bildung, Familien- und Rollenbilder, Arbeitswelt und Karriere sowie Recht und Steuern.

Fünfundzwanzig Jahre nach der Gründung ist der VBM ein großer Bundesverband, dessen Erfahrungswissen, Expertise und Standpunkte bundesweit von Unternehmen, Behörden, Ministerien, bei Gesetzgebungsverfahren und von Medienvertreterinnen und Medienvertretern gefragt werden. Der VBM kooperiert auf kommunaler, Landes- und Bundesebene mit verschiedenen Organisationen und Initiativen wie dem Dachverband der Mütterzentren, lokalen Bündnissen für Familie, Agenturen für Arbeit, Ämtern für Wirtschaftsförderung und Väter-Netzwerken. In Köln ist er seit 2004 im Kölner Bündnis für Familien engagiert.

Ganztagsbetreuung und Kindergrundsicherung

Seit der Gründung des VBM hat sich in Deutschland zum Glück einiges zugunsten berufstätiger Mütter getan. Genug ist es jedoch noch lange nicht. So setzt sich der VBM nach wie vor für eine qualifizierte Ganztagsbetreuung von Kindern in Kita und Schule ein, ebenso wie für eine einkommensunabhängige Kindergrundsicherung. Er fordert eine Arbeitswelt, die Raum für Familie lässt und gleichen Lohn für gleiche Arbeit, unabhängig vom Geschlecht.

Um es berufstätigen Eltern leichter zu machen, gibt der VBM bereits in 10. Auflage das „Dschungelbuch“ heraus, einen praktischen Leitfaden mit vielen Infos und Tipps für Mütter und Väter im Job – oder die, die es gern wieder wären.

Petra Hoffmann, Mai 2015