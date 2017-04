2017 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft

Los geht es in Köln mit Schweden gegen Russland, gefolgt vom ersten Spiel des Gastgebers Deutschland gegen die USA. In Paris starten Finnland gegen Weißrussland, anschließend muss Kanada im Abendspiel seinen WM-Titel gegen die Tschechische Republik verteidigen.

Köln und Paris sind Austragungsorte der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft 2017 . Vom 5. bis zum 21. Mai versammeln sich deshalb in der Domstadt Spitzensportler und Fans des rasanten Eissports. 34 der insgesamt 64 Spiele sind in der Lanxess Arena zu sehen, darunter Spiele der Gruppe A, zwei Viertelfinale, zwei Halbfinale, das Spiels um Platz drei und das große Finale.



Ihr könnt live dabei sein, wenn die LANXESS Arena zum Mittelpunkt für alle Eishockey-Begeisterten wird. Wir verlosen 2 x 2 Tickets für die Begegnung Dänemark gegen Italien am 15.05.2017 um 16:15 Uhr in der LANXESS Arena in Köln. Schreibt eine E-Mail mit dem Betreff „Eishockey“ an gewinnspiel@kaenguru-online.de. Der Einsendeschluss ist der 9.5.2017. Die Gewinner bekommen ihre Tickets mit der Post.

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.