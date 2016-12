13 Fragen an... Jana Ina Zarrella

WER: Jana Ina Zarrella

SEIT WANN IN KÖLN UND IN WELCHEM VEEDEL: Seit 2002 in Köln

JOB: Model und TV Moderatorin

WIE VIELE KINDER UND WELCHES ALTER: 2 Kinder – 1 Junge, 5 Jahre und ein Mädchen, 9 Monate.

Besonders toll in Köln ist..., dass die Menschen entspannt und offen sind und man viele grüne Ecken findet.



Köln bietet Familien... viele Parks und Möglichkeiten immer wieder draußen zu sein, wie z.B. am Rhein oder im Zoo.



Erziehung ist... konsequent zu sein, auch wenn es manchmal sehr schwer ist. Und deinem Kind Vertrauen und Liebe zu schenken.



In Köln fehlt für Kinder... das ein oder andere Familien-Café. Man wird leider nicht immer herzlich begrüßt, wenn man mit anderen Mamis unterwegs ist und mit ein paar Kinderwagen ins Café reinrollt.



Wenn mein Kind krank ist, dann... muss ich mir meistens keine Sorge machen, weil ich eine kleine Apotheke zu Hause habe und alle immer bestens versorgen kann, egal, was sie haben. Ansonsten rufe ich meine Kinderärztin an, die sehr nett und dazu immer erreichbar ist.



Unser Geheimtipp für Familienausflüge... ist der Zoo in Köln. Meine Kinder lieben es und wir sehen uns dort nie satt!



Unser Abendritual... ist uns sehr wichtig. Wir beten immer im Bett zusammen und bedanken uns bei Gott für den tollen Tag.



Zurzeit spielen wir am liebsten... Memory und Lego. Da ich beim Lego zusammenbauen ein bisschen langsamer bin als Papa wird er dafür immer gefragt. ;) Aber Fußball wird auch täglich gespielt – egal wo oder mit wem!



Unser Lieblingsbuch... ist momentan Ella geht zum Kindergarten.



Mein Kind schläft: im eigenen Zimmer und im eigenen Bett. Die Kleine schläft ab und zu durch aber meistens braucht sie noch ein Fläschchen in der Nacht...



Hätte ich einen Wunsch frei, wünschte ich mir: ich würde wieder mal wenigstens einen Tag ausschlafen können! :p



Beruf und Kind – das ist: machbar, stressig, klappt nur mit viel Unterstützung, Planung und Disziplin aber trotz allem, würde ich es nicht anders haben wollen.



2013