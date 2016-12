13 Fragen an ... Susanne Rupprich-Thakur

Wer: Susanne Rupprich-Thakur

Seit wann in Köln und in welchem Veedel: Seit 2001 in Hahnwald

Job: Unternehmerin, Geschäftsführerin des Kindermodelabels Paglie Kids

Wie viele Kinder und Alter: 2 Kinder, 19 und 16



Besonders toll in Köln sind ... die Menschen, die in Köln leben.



Köln bietet Familien ... viele schöne Möglichkeiten und Angebote, aber trotzdem darf es gerne noch ein bisschen mehr von allem sein.



Erziehung ist ... Ein großes Abenteuer, welches nie endet.



In Köln fehlt für Kinder ... Für alle fehlen die sicheren Radwege.



Wenn mein Kind krank ist, ... dann bin ich für mein Kind da, auch wenn ich berufstätig bin.



Unser Geheimtipp für Familienausflüge ... war vor 12 Jahren das Bubenheimer Spieleland und das Krokodil, die Rheinfähre, die für Radfahrer auch heute noch zwischen Köln-Weiß und der Groov übersetzt. An solche Erlebnisse erinnern wir uns noch heute gerne.



Unser Abendritual ... Das gemeinsame Abendessen.



Zurzeit spielen wir am liebsten… Gesellschafts- und Kartenspiele aller Art.



Unser Lieblingsbuch ... War damals das Dschungelbuch.



Mein Kind schläft ... unsere Kinder schlafen bis heute noch gerne bei uns, wenn sich die Chance dazu ergibt. Dann genießen wir die gemeinsame Zeit.



Diese Kölner Person würde ich gerne mal kennen lernen ... hätte ich gerne kennengelernt: Dirk Bach...



Hätte ich einen Wunsch frei, wünschte ich mir ... ein paar der unbeschwerten Tage zurück, als die Kids noch klein waren.



Beruf und Kind – das ist ... ein Balanceakt, der mit einem/er verständnisvollen Chef/in einfacher zu handeln ist.