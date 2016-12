13 Fragen an ... Melanie Wenzel

WER: Melanie Wenzel

SEIT WANN IN KÖLN UND IN WELCHEM VEEDEL: seit 1998 in Köln. Früher in der Südstadt, jetzt in Rodenkirchen zuhause.

JOB: Heilpraktikerin, Kräuterexpertin und Buchautorin

WIE VIELE KINDER UND WELCHES ALTER: 2 Mädchen im Alter von 6 und 9 Jahren.



1. Besonders toll in Köln ist ... die „jeder Jeck ist anders"-Mentalität der Kölner.

2. Köln bietet Familien ... ein großes Freizeitangebot. Ich wünschte das Bildungsangebot wäre genauso groß.

3. Erziehung ist ... wenn man es geschafft hat Kinder mit Urvertrauen und Selbstsicherheit auszustatten.

4. In Köln fehlt für Kinder ... hohe Berge mit viel Schnee im Winter und ein Meer mit mediterranen Temperaturen im Sommer (obwohl wir ja bekanntlich die nördlichste Stadt Italiens sind..)

5. Wenn mein Kind krank ist ..., dann ist das streicheln und massieren genauso wichtig wie der selbstgemachte Holundersirup und der Grippetee.

6. Unser Geheimtipp für Familienausflüge: Eine Wanderung durch die wahner Heide und dann im Heidekönig einkehren. Das ist richtig

viel unberührte Natur für eine Großstadt!

7. Unser Abendritual ... erst eine Geschichte erzählen, dann der Familien-Kuschel und ab ins Bett.

8. Zurzeit spielen wir am liebsten: Da wir Hühner haben und der Stall oft saubergemacht werden muss, spielen wir immer gerne Bauernhof.

9. Unser Lieblingsbuch ist ... Pünktchen und Anton von Erich Kästner.

10. Meine Kinder schlafen ... ungern früh ein und werden ungern früh geweckt.

11. Diese Kölner Person würde ich gerne mal kennen lernen: Lukas Podolski, da wäre ich für meine Kinder eine Heldin.

12. Hätte ich einen Wunsch frei, ... wünschte ich mir Frieden auf Erden und immer einen Parkplatz da wo ich ihn gerade brauche.

13. Beruf und Kind ... das ist so toll, dass es das Wert ist, diesen Spagat jeden Tag aufs neue erleben zu dürfen.

Juni 2014