13 Fragen an ... Maria Linsmann

WER: Dr. Maria Linsmann-Dege

SEIT WANN IN KÖLN UND IN WELCHEM VEEDEL: Seit 1989 in Rodenkirchen

JOB: Leiterin des Troisdorfer Bilderbuchmuseums

WIE VIELE KINDER UND WELCHES ALTER: 3 Kinder 20, 17 und 14 Jahre



Praktisch an Köln ist … dass es von hier ein Katzensprung nach Troisdorf und zum Bilderbuchmuseum ist. Köln hat was für Familien übrig, hat viele tolle Museen mit spannenden museumspädagogischen Programmen.



Erziehung ist ... Optimismus – weil man glaubt, dass sie fruchtet.



In Köln fehlt es an ... Ausstellungsmöglichkeiten für Arbeiten aus dem Bereich von Illustration und Kunst besonders für Kinder.

Wenn eines meiner Kinder krank wurde … bekam es eine warme Decke und Stapel von Bilderbüchern auf das Sofa im Bilderbuchmuseum gepackt. Inzwischen gibt es heißen Tee und Buchempfehlungen, gegen die Langeweile.

Unser Geheimtipp für Familienausflüge ... bei schönem Wetter das altmodische, kleine und eiskalte Waldquell- Freibad an der Diepental-Talsperre in Leverkusen , im Winter die gemütliche Altstadt von Hückeswagen, im Herbst und Frühling den Stadtwald mit Ponyreiten für die Kinder.

Unser Abendritual ... früher habe ich mich mit allen dreien in das breiteste Bett gelegt und wir haben abwechselnd vorgelesen, bis die Mutter endlich einschlief. Heute essen wir gemeinsam zu Abend, lassen den Tag Revue passieren. Danach geht die Jüngste ins Bett, während die Älteren zu ihren Abendaktivitäten aufbrechen.Zurzeit spielen wir gewöhnlich ... „Die besten Ausreden gegen Hausarbeit“

Unser Lieblingsbuch war früher … der „Grüffelo“ von Julia Donaldson und Axel Scheffler, heute Omas Sparbuch.

Mein Kind schlief früher … wo es gerade so auskam und auch heute noch da, wo es nach der Party oder dem abendlichen Ausgehen gerade so auskommt.

Diese Kölner Person würde ich gerne mal kennen lernen ... Max Ernst

Hätte ich einen Wunsch frei … wünschte ich mir Gesundheit!

Beruf und Kind … das ist manchmal eine ziemliche Herausforderung, aber meist sehr erfüllend, befriedigend und bereichernd.

November 2014