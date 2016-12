13 Fragen an ... Manfred Söntgen

WER: Manfred Söntgen

SEIT WANN IN KÖLN UND IN WELCHEM VEEDEL: Wenn man die südlichen Vororte mitzählt, dann schon immer, seit drei Jahren in Raderthal

JOB: Kinderbuch-Verleger

WIE VIELE KINDER UND WELCHES ALTER: Veit, 6 Jahre und Kaja, 3 Jahre

Besonders toll in Köln ist, dass in dieser kleinen Großstadt alles schnell und gut erreichbar ist, dass es den Rhein und viel Grün in der Stadt gibt und drumherum die Eifel und das Bergische Land.



Köln bietet Familien... eine insgesamt entspannte Grundstimmung.

Erziehung ist ..., den Kindern einen verlässlichen Rahmen vorzugeben, in dem sie sich dann möglichst frei entwickeln können. Klappt aber nicht immer. Außerdem gehört natürlich das Erlernen der kölschen Sprache genauso dazu wie viel gemeinsames Singen und Lesen – das macht frei und schlau.



In Köln fehlt ... für Kinder eine Achterbahn (sagt mein Sohn, der gerade reinkommt). Außerdem wünschen wir uns Familien-Rockkonzerte am Sonntag-Nachmittag.



Wenn mein Kind krank ist ..., dann kann es viel besser vom Heim-Büro aus für den Pänz Verlag mitarbeiten.



Unser Geheimtipp für Familienausflüge ... ist der Kalscheurer Weiher in Zollstock. Fußballwiese, Wald und Ruderbootverleih, das alles höchst idyllisch an der Autobahn gelegen. Dazu gibt’s ein wunderbares Biergarten-Büdchen mit Liegestühlen direkt am Ufer.



Unser Abendritual lautet: Vorlesen, vorlesen, vorlesen…



Zurzeit spielen wir am liebsten: Fußball und Pustefix (Jumbo-Packung)



Unser Lieblingsbuch: „Drachenreiter“ von Cornelia Funke – das haben wir schon 3mal gelesen und es ist immer wieder spannend.



Mein Kind schläft ... immer wieder mal woanders ein und wacht dann wieder ganz woanders auf.



Diese Kölner Person würde ich gerne mal kennen lernen: Lukas Podolski –Weltmeister vom Rhing, der nach dem WM-Finale mit seinem Sohn erstmal Elfmeter im Maracana übt.

Hätte ich einen Wunsch frei, wünschte ich mir: FRIEDEN (auch wenn das naiv klingt)



Beruf und Kind – das ist doch ganz normal!

