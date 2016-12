13 Fragen an ... Malte Kruber

WER: Malte Kruber, arbeitet als TV-Journalist bei RTL. War u.a. als Reporter im Dschungelcamp im Einsatz und hat mit Prominenten um das blaue X von Explosiv gespielt.

SEIT WANN IN KÖLN UND IN WELCHEM VEEDEL: Patchwork: Geburt: Köln / Kindheit & Jugend: weg / Ausbildung: wieder da, zumindest manchmal / dann auch endlich geblieben!

JOB: Fernsehen und so…

WIEVIELE KINDER UND WELCHES ALTER: Zwei! 4 und 1.

Besonders toll in Köln ist …

dass Wunsch und Wirklichkeit hier manchmal sehr weit auseinanderliegen.



Köln bietet Familien …

Frust und Frohsinn.



Erziehung ist …

einfacher gesagt als getan.



In Köln fehlt für Kinder …

ein paar wirklich abenteuerliche Wasserspielplätze.



Wenn mein Kind krank ist …

dann ist Alarm – gesundheitlich wie organisatorisch!



Unser Geheimtipp für Familienausflüge …

gibt es die? Hätte gerne welche, biete Finderlohn!



Unser Abendritual …

Spielen, Lesen, Glücklich sein - und die FC-Hymne üben (kommt noch ☺ )



Zurzeit spielen wir am liebsten mit …

Drachen und Drachen und Drachen.



Unser Lieblingsbuch …

wechselt seeehr häufig, ein „Alaaf“ der Stadtbücherei!



Mein Kind schläft …

Eins ja – heißt aber nicht, dass es das Zweite auch immer gleichzeitig tut…



Diese Kölner Person würde ich gerne mal kennen lernen …

jemanden, der faire Immobilienpreise bietet!



Hätte ich einen Wunsch frei, wünschte ich mir…

Platz und Garten – innerstädtisch…



Beruf und Kind …

das ist immer eine tolle Abwechslung. In beide Richtungen.