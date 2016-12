13 Fragen an ... Henriette Frädrich

WER: Henriette Frädrich



SEIT WANN IN KÖLN UND IN WELCHEM VEEDEL: Seit 2003 lebe ich in Köln. Von 2003 bis 2009 habe ich in Nippes gewohnt, seit 2009 lebe ich im schönen Belgischen Viertel.



JOB: Ich bin selbständig. Zum einen Unternehmerin, ich betreibe die Online-Plattform www.pharmatching.com, darüber hinaus bin ich u.a. Autorin und schreibe Bücher zu den verschiedensten Themen. Unter anderem über den Kölner Mode-Style („Cologne´s got Style“) und ganz aktuell ist mein Roman „Honeymoon mit mir“ erschienen.



WIE VIELE KINDER UND WELCHES ALTER: Bisher haben mein Mann und ich einen kleinen Sohn, er ist 3,5 Jahre alt. Und unseren Hund zählen wir irgendwie auch als Kind dazu



Besonders toll an Köln ist ... die entspannte Atmosphäre. Die Menschen sind hier nett und offen. Köln ist keine Schönheit von außen, aber von innen schön. Das höre ich auch immer wieder von Gästen aus dem „Ausland“ – die aus Frankfurt oder München kommen. Sie sind immer begeistert, wie nett die Menschen hier sind und wie schnell man miteinander ins Gespräch kommt. In anderen deutschen Städten schottet man sich wohl deutlich mehr voneinander ab.



Köln bietet Familien ... viel Abwechslung. In Köln ist immer was los, ob tolle Straßenfeste, Konzerte, Theateraufführungen, in Köln kann man eigentlich immer was unternehmen mit Familien.



Erziehung ist ... sehr herausfordernd. Man will ja selbst keine keifende Mutter werden, immer lieb und geduldig sein, und cool und witzig. Aber das klappt leider nicht immer.



In Köln fehlt für Kinder ... richtige, echte Natur. Die Parks und Grünflächen sind toll, aber für ein echtes Natur-Feeling muss man dann doch weiter raus fahren.



Wenn mein Kind krank ist, dann .... bleiben mein Mann oder ich zu Hause bei ihm, wir sind beide selbständig und das gibt uns eine gute Flexibilität. Ansonsten haben wir auch weitere Unterstützung durch unsere „Nanny“, die unseren Sohn kennt, seit er 3 Monate alt ist.



Unser Geheimtipp für Familienausflüge: Ich muss gestehen, dass wir selten große Ausflüge machen. Wenn wir unterwegs sind, dann sind wir meistens richtig weg. Von daher leider keinen Geheimtipp.



Unser Abendritual: Zusammen Abendessen, dann Badewanne, dann vorlesen und kuscheln.



Zurzeit spielen wir am liebsten: Wir? Ich gehöre wohl zu den Eltern, die zugeben müssen, nicht gerne Kinderspiele zu spielen. Auweia. Also, mein Sohn spielt gerne alles, was kleine Jungs eben so spielen. Auto, Eisenbahn, Lego, Murmelbahn. Jeden Tag ist was anderes aktuell und beliebt. Und ja, natürlich spielt man als Eltern auch mit, auch wenn man eigentlich keine Lust hat.



Unser Lieblingsbuch: Im Moment ist „Bobo Siebenschläfer“ schwer angesagt. Unser Sohn kennt die Stories schon auswendig, weiß ganz genau, welche Geschichte in welchem Buch vorkommt und wehe, man verliest sich mal.



Mein Kind schläft ... in seinem eigenen Bett in seinem Zimmer meistens ohne Probleme ein. Wandert dann aber Nachtgespenster-mäßig irgendwann zwischen 22:00 und 4:00 zu uns rüber ins Bett. Manchmal finde ich das schön und super kuschelig und dann genieße ich das auch, aber in manchen Nächten macht es mich auch wahnsinnig. Einer von uns Eltern wandert dann immer aus und schläft dann im Kinderbett. Ich sage mir dann immer: „Spätestens wenn er 18 ist, ist das auch erledigt“.



Diese Kölner Person würde ich gerne mal kennen lernen: Er ist nicht wirklich Kölner, aber er arbeitet regelmäßig bei der Kölner ESA und lebt wohl auch zeitweise in Köln: Den Astronauten Alexander Gerst.



Hätte ich einen Wunsch frei, wünschte ich mir ... einen Schutzengel für meinen Sohn.



Beruf und Kind – das ist ... jeden Tag aufs Neue Halli-Galli!



