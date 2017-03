11 Fragen an: Hanne Böttcher

Name:

Hanne Böttcher

Unser Veedel:

Neu-Ehrenfeld

Mein Job:

Tierärztin, seit neuestem Kinderbuchautorin

Kinder:

Lasse, nicht 8, sondern fast 9!

1. Besonders toll an Köln finde ich...

das Leben im Veedel! Zugegeben bestehen hier gravierende Unterschiede zwischen den fünf Jahreszeiten (und den Ecken), aber nichts ist schöner, als jet Kunkele an d´r Eck. Noch besser: ein lauer Sommerabend auf dem Dorfplatz! Man kennt den Briefträger und den Bahnfahrer, grüßt Nachbarn und Nachbars Nachbarn und spätestens an irgendeiner Theke sind alle Freunde. Ausgenommen vielleicht ein paar Hunde, die die Straßenseite wechseln.

2. In Köln fehlt für Familien...

die Berge und das Meer! Grundsätzlich natürlich auch sonst eine Menge - vom bezahlbaren Wohnraum bis zum Lehrer, aber wer ein bisschen sucht, der findet! Eigentlich ist alles da und erreichbar. Parkplätze ausgenommen, wir machen alles mit dem Rad oder per pedes.



3. Unser Tipp für Familienausflüge:

Ab Frühling sind wir am Wochenende mit dem Bulli unterwegs. Ob Bauernhof im Bergischen Land, Angeln an der Sülz, Baden in Hürth, Lagerfeuer am Rhein oder raus in den Wald - alles schön. Und auch mit Zelt machbar! Beliebte Tagesausflüge sind bei uns Burgfestspiele, Kindertheater, Katzenfelsen mit Hochwildpark, Bilderbuchmuseum, Kartoffelernte im Freilichtmuseum, Flohmarkt, Wandern (ok, gerne auch Spazierenstehen) und als ultimativer Schlechtwetterlaunetipp: Bubenheimer Spieleland.



4. Diese Kölner Person würde ich gerne mal kennenlernen:

Die vielen Kölner Kinderbuchautoren! Bernhard Paul, den Zoodirektor und Poldi. Die Kinder, die im Stadtwald so tolle Zelte bauen. Die Straßenkünstler, die alle Wege so viel bunter machen. Denjenigen, der meinen Bulli geklaut hat!



5. Das letzte Mal haben wir so richtig gelacht...

eben beim Zähneputzen.

6. Unser Abendritual:

Essen, Quatschen, Putzen, Lesen.

7. Zurzeit spielen wir am liebsten ...

draußen. Eigentlich zu jeder Zeit. Und Monopoly.

8. Unser Lieblingsbuch:

Aktuell ganz groß: Die schönsten Beerdigungen der Welt, Harry Potter, Stichkopf und der Scheusalfinder, Die Brüder Löwenherz, Der Junge, der mit den Piranhas schwamm. Wechselt aber wöchentlich. Dauerbrenner: Der Tag, an dem Luis gefressen wurde!

9. Mein Kind schläft ...

so fest, dass ich nachts sein Zimmer saugen kann!

10. Beruf und Kind - das ist ...

bei sorgfältiger Trennung die perfekte Mischung! Vormittags Tierärztin, nachmittags Mama und abends Kinderbuchautorin - passt wunderbar. Als Nur-Tierärztin wäre ich ein Arbeitstier, als Nur-Mama ein Hubschrauber und als Nur-Kinderbuchautorin - ok, das ginge. Mach ich später ...

11. Kinderfreies Wochenende! Was machst du am liebsten?

Einfach Hanne sein. Kein Arbeitstier, kein Hubschrauber. Ins Bett gehen, wenn sonst das erste Hörbuch den morgendlichen Halbschlaf rettet. Aufstehen, wenn das Essen auf dem Tisch stehen sollte. Dann vielleicht Sauna - oder doch ein Konterbier? Egal, erstmal Milchkaffee mit Sonne!