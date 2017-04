11 Ausflugstipps für Ostern

1. Frühling im Freilichtmuseum Kommern

Auch im Freilichtmuseum Kommern geht es zur Frühjahrszeit bunt zu. Am 13. und 14. April können Kinder und Erwachsene sich beim Ostereierbemalen mit natürlichen Materialien ausprobieren. Vom 15. bis zum 23. April findet darüber hinaus der Jahrmarkt Anno Dazumal statt, der mit rund 90 Karussells, Schaustellungen, artistischen Sensationen und Händlerständen eine zeitgenössische Reise durch die Geschichte des Volksvergnügens bietet. Besonderes Highlight ist die „Kirmes der Kaiserzeit" mit dem ältesten Pferdekarussell Deutschlands, einem Kettenkarussell und vielem mehr.



Eintrittspreise

Erwachsene 7,50 €

Kinder/Jugendliche unter 18 Jahre Eintritt frei

Schwerbehinderte, Studenten, Auszubildende 5,50 €

ggf. Parkgebühr 2,50 €

LVR Freilichtmuseum Kommern

Auf dem Kahlenbusch

53894 Mechernich-Kommern

2. Tulpenfest auf dem Getrudenhof

Vom 16. bis zum 17. April findet das Tulpenfest auf dem Getrudenhof statt. Neben den blühenden Tulpenfeldern, die es zu bestaunen gibt, lädt der Erlebnisbauernhof zu einem bunten Familienprogramm mit toller Livemusik, Puppentheater, Oster-Spielen und vielem mehr ein.

Mehr Infos: www.erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

Eintritt kostenlos, das Puppentheater kostet 5 € pro Person.

Gertrudenhof

Lortzingstraße 160

50354 Hürth- Hermülheim



© Unsplash- Ales Krivec

3. Schlossfrühling Schloss Dyck

Der Frühling kehrt in das Schloss Dyck ein! Am 16. und 17. April findet das Frühjahrsfest inmitten der Mustergärten des Schloss Dycks statt. Neben zahlreichen Blumen- und Gartenständen, gibt es noch einen Ostermarkt, der auch den Kleinsten viel Spaß und Überraschung garantiert.

Eintrittspreise

Tageskasse:

Erwachsene 13 €

Ermäßigt 10 €

Kinder 7-16 Jahre 1,50 €

Stiftung Schloss Dyck

Zentrum für Gartenkunst und Landschaftskultur

Dycker Straße

41363 Jüchen

4. Frühlingsvolksfest in Köln-Deutz

Auch dieses Jahr eröffnet das Frühlingsvolksfest in Köln- Deutz wieder mit zahlreichen Fahrgeschäften und Vergnügungsbuden. Das Riesenrad, Auto-Scooter, Losbuden und vieles mehr garantieren Spaß für Groß und für Klein. Höhepunkte der Deutzer Frühjahrskirmes sind die beiden Feuerwerke am ersten und letzten Samstagabend sowie die beiden Familientage jeweils am Mittwoch.



Frühlingsvolksfest Köln-Deutz

15.- 30. April 2017

Deutzer Rheinufer

5. Picknick im Rheinpark

Der Rheinpark bietet mit seinen weiten Grünflächen viel Platz für ein ausgiebiges Picknick. Bei schönem Wetter und vielen, bunten Blumen lässt sich der Frühling so richtig genießen. Kinder können sich auf dem großen Spielplatz oder bei einer Partie Fußball austoben, darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mit der Bimmelbahn zu fahren oder im Jugendpark Minigolf zu spielen.



Preise Bimmelbahn

Rundfahrt Erwachsene 3,50 €

Rundfahrt Kinder (ab 2 Jahren) 3,00 €

Teilstrecke Erwachsene & Kinder je 2,50 €

Rundfahrt Familientag (Mittwochs) Erwachsene & Kinder je 2,50 €



Preise Minigolf

Erwachsene 3 €

Kinder 2,50 €

6. Frühling erleben in Finkens Garten

Die blühende Natur kann im Naturerlebnisgarten Finkens Garten mit allen Sinnen erfasst und entdeckt werden. Neben den Streuobstwiesen mit den verschiedenen Obstbäumen, gibt es auch noch einen Pilzgarten, eine Bienenzucht und einen großen Teich, der unter anderem Molche beherbergt. Darüber hinaus leben dort viele Vogel- und Insektenarten, die unter Naturschutz stehen.



Eintritt frei!



Finkens Garten

Friedrich-Ebert-Straße 49

50996 Köln (Rodenkirchen)

7. Ostermarkt auf der Burg Satzvey

Ein schönes Ausflugsziel im Frühling ist der Ostermarkt am 16. und 17. April auf der historischen Wasserburg Satzvey. Mit einem bunten Programm aus Eiersuche, Osterbasteln, toller Musik, Varieténummern und vielem mehr wird der Frühling umfangreich begrüßt und für ordentlich Frühjahrsstimmung gesorgt.



Eintrittspreise

Kinder 4 €

Jugendliche, Schüler, Studenten, Gruppen (ab 20 Personen) 6,50 €

Erwachsene 8 €

Familienkarte (zwei Kinder+ zwei Erwachsene) 21 €



Burg Satzvey

An der Burg 3

53894 Mechernich-Satzvey



© pixabay-geralt

8. Frühling im Bubenheimer Spieleland

Sollte das Wetter mal nicht so mitspielen, bietet das Bubenheimer Spieleland eine gute Möglichkeit, diesem zu entkommen. Die ca. 3800 Quadratmeter großen Indoor-Spielbereiche mit Tunnel- und Rollenrutsche, Kletteranlage, Sandlandschaft, Kicker, Tischtennisplatten und Trampolinen sowie fünf moderne Bowlingbahnen bieten ein abwechslungsreiches und wetterunabhängiges Spiel- und Freizeitvergnügen für Jung und Alt. Auch im Outdoor-Bereich mit Kletterpark, Gokart-Bahn, großer Teppichrutsche und einem Wasserspielplatz kann sich so richtig ausgetobt werden.

Eintrittspreise (ab 2 Jahre)

Sa/So/Feiertage/Schulferien 8 € pro Person

Happy Hour (ab 16:00 Uhr) 7 € pro Person

Mo - Fr (an Schultagen) 7 € pro Person

Happy Hour (ab 16:00 Uhr) 6 € pro Person

Bubenheimer Spieleland

Burg Bubenheim

52388 Nörvenich

9. Osterferien im Kölner Zoo

An den Ostertagen vom 14. bis zum 17. April öffnet das Osterdorf Lampeshausen im Bauernhof des Zoos. In der Miniaturnachbildung eines ländlichen Dorfes kann man Glucken mit ihren Hühnern sowie Hasen, Kaninchen und Meerschweinchen beobachten. An Ostersonntag und -montag verteilen Mitarbeiter des Zoos bunte Bio-Ostereier und ein Zoomobil informiert zum Thema „Eierlegende Tiere".

Das Ferienprogramm „Zoo aktiv" bietet während der gesamten Osterferien kostenlose Rätselspiele und Zoosafaris an.

Eintrittspreise

Erwachsene 19,50 €

Kinder ( 4-12 Jahre) 9 €

Schüler, Studenten, Azubis (mit Ausweis) 14,50 €

Zoologischer Garten Köln

Riehler Straße 173

50735 Köln



© Kölner Zoo, Bauernhof "Clemenshof"

10. Wildpark Reuschenberg in Leverkusen

Auf circa 60.000 Quadratmeter großen Wiesen-, Wald- und Sumpfflächen gibt es viele Tiere zu beobachten. Von der Waldameise über Schwarzstörche, Fischotter, Greifvögel und Mufflons bis hin zu Stachelschweinen, einem Luchs und Bienenvolk; 80 verschiedene Wild- und Haustierarten haben im Wildpark Reuschenberg ihr Zuhause gefunden.

Nach einem ereignisreichen Tag kann man sich bei einem Picknick auf den Bänken ein wenig erholen oder das Bistro mit Blick auf die Wildtiere besuchen, das mit täglich frischen Speisen keine Wünsche offen lässt.



Eintritt frei!



Wildpark Reuschenberg

Am Reuschenberger Busch 6

51373 Leverkusen

11. Osterspaß auf dem Krewelshof Lohmar

Auch der Krewelshof lädt vom 8. bis zum 23. April zu einem bunten Osterferien-Programm ein. In der Kreativ-Werkstatt können Kinder beim Osterbasteln ihrer Kreativität freien Lauf lassen und bei der großen Osternestsuche im Spielpark an Ostersonntag und -montag schauen, wo der Osterhase seine Spuren hinterlassen hat.

Eltern können währenddessen im Hofcafé entspannen oder durch den Hofmarkt schlendern, in dem saisonalen Lebensmittel aus eigenem Anbau und regionale Spezialitäten aus hauseigener Produktion angeboten werden.



Eintrittspreise Spielescheune

Erwachsene 3,50 €

Kinder über 2 Jahren unter 1 Meter 2,50 €

Kinder ab 1 Meter 5,50 €

An Sonn-und Feiertagen in der Zeit von 09:00 - 12:00 Uhr nur Zutritt zur Spielscheune in Verbindung des Frühstücksbüffets! (Reservieren unter 02205 897706). Ab 12:00 Uhr gilt der normale Eintritt für alle Gäste in die Spielscheune.



Preise Osterferienprogramm

Kreativ-Werkstatt in der Spielescheune ist kostenlos!

Ostereier anmalen 2,90 € (inkl. 2 Eier und Betreuung)

Krewelshof Lohmar

Krewelshof 1

53797 Lohmar

Katrin Adler, März 2017