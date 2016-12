10 Jahre Kalker Familien-Netzwerk

Was ursprünglich als Versuch begann und 2006 als Best Practice Einrichtung für neu entstehende Familienzentren ausgezeichnet wurde, gilt heute als Vorzeigemodell für Verbundfamilien in ganz NRW.

Umfassendes Beratungsangebot

Das Kalker Netzwerk steht für eine verlässliche Unterstützung für Familien aus den Stadtteilen Höhenberg, Vingst und Kalk. Es wird von der katholischen Jugendagentur Köln (KJA Köln) und dem Kinderschutzbunds Köln koordiniert und umfasst 12 Kindertagesstätten in drei Familienzentren. Weitere 15 Einrichtungen decken den Bereich der Jugend- und Erziehungshilfe sowie den Bereich des Gesundheitswesens ab.

Schnell und bedarfsgerecht agieren

Das Netzwerk hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein schnelles und auf die Bedürfnisse der Familien und Kinder in den Stadtteilen zugeschnittenes Unterstützungsangebot anzubieten. Dabei werden die Hilfemaßnahmen im Dialog mit den Mitarbeitern entwickelt, erprobt und bei Bedarf weiterentwickelt. Auf einen regelmäßigen Austausch und eine stetige qualifizierte Weiterbildung der Mitarbeiter legt das Netzwerk großen Wert, um so eine niedrigschwellige, kostenfreie und bedarfsgerechte Rund-Um-Betreuung zu gewährleisten.

Stefanie Groß, Oktober 2016