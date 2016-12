„Wir setzen noch eins drauf.“

Bastian, Lars, Mia und Johanna entscheiden, eine dritte Etage zu bauen. Die höchste Bude gewinnt einen Preis, ebenso wie die schönste und die stabilste Bude. Ihre Bude soll besonders hoch werden. In der Abschlussnacht wollen alle vier gemeinsam darin übernachten.

Viele Kinder kommen aus dem benachbarten Bonn

Seit vier Tagen hämmern sie bereits jeden Tag, die Kinder sind zum Abenteuerspielplatz (ASP) der KLJB Oedekoven e.V. in Alfter gekommen. Der findet seit 1986 jeweils in den ersten beiden Wochen der Sommerferien statt. Was mit 20 Kids begann, ist inzwischen zu einer festen Größe geworden. Im vergangenen Jahr kamen 233 Kinder, viele von ihnen aus dem benachbarten Bonn. 40 Betreuer kümmern sich.



„Es ist immer wieder faszinierend, wie unser Budendorf wächst“, erzählt Sebastian Neb, der den ASP organisiert. „Erst hauen die Kinder jeden Nagel krumm. Doch schon nach wenigen Tagen nageln sie ganz selbstbewusst ein äußeres Brett im dritten Stock an.“ Ein Sicherheitsteam ist ständig unterwegs, um Fragen zu beantworten. Es genehmigt, ob eine Bude noch eine zusätzliche Etage bekommen darf. Neb: „Bisher ist noch nie etwas Ernstes passiert.“

Kostenpunkt: Drei Euro pro Tag

Wer eine Pause beim Budenbau einlegen möchte, kann bei einem Fußball- oder Basketballturnier mitmachen. Beliebt sind die Wasserschlachten an heißen Tagen. Wenn es regnet, treffen Kinder und Betreuer sich in der Turnhalle gleich neben dem Budendorf.



Finanziert wird der ASP vom Rhein-Sieg-Kreis sowie von Sponsoren. Die Kinder zahlen pro Tag einen Beitrag von drei Euro für Holz und Nägel. Ein Mittagessen können sie kaufen, am letzten Abend wird gegrillt. Dann ist auch der bunte Abend, bei dem die besten Buden prämiert werden.

Zum Ende der zwei Wochen können Eltern die Buden kaufen. Was nicht verkauft wird, muss auseinander gebaut werden. „Holz, das noch gut ist, lagern wir fürs nächste Jahr ein“, sagt Neb. „Der Rest ist fürs Martinsfeuer. Wir hinterlassen so wenig Abfall wie möglich.“ Der nächste ASP findet vom 7. bis 18. Juli 2014 statt.





Juni 2014, Ursula Katthöfer



Fotos: KLJB Oedekoven e.V.