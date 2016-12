„Unser Spielplatz“

Der Spielplatz im Blücherpark wird immer mehr zu einem Treffpunkt für wilde Piraten, begnadete Bäcker, Zirkusartisten, Bauarbeiter und Laufradprofis. Durch das Engagement von Menschen aus dem Viertel entsteht Stück für Stück ein Ort für Abenteuer und Freundschaften mit viel Platz zum Toben und Glücklichsein.

Wackelspielschiff und andere Traum-Spielgeräte

Vor zweieinhalb Jahren sah es hier noch ganz anders aus. Um einen neuen, attraktiveren Spielplatz im Blücherpark zu errichten, trommelte der Verein „Lebenswert – Stadtkirche e.V.“ die Menschen aus dem Viertel zusammen. Die evangelische Freikirche veranstaltete einen großen Ideen-Workshop, in dem Familien ihre Ideen einbringen konnten. Kinder entwarfen ihre Traum-Spielgeräte, Eltern steckten die Köpfe zusammen. Entstanden ist das Konzept eines naturnahen Erlebnisspielplatzes, auf dem Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam spielen können. Viele Wünsche konnte die Spielplatzgemeinschaft bereits umsetzen. 2014 wurde der große Rutsch-, Kletter- und Balancierturm realisiert. Im Jahr darauf folgten der Kaufmannsladen, ein Wackelspielschiff sowie ein separater Kleinkindsandbereich. Und es geht weiter. Esther Himmen vom Verein „Lebenswert – Stadtkirche Köln e.V.“ koordiniert das Projekt. Sie weiß, dass sich die Arbeit lohnt: „Uns motiviert es, weiterzumachen und dranzubleiben, wenn wir sehen, dass wir gemeinsam etwas bewegen können.“

Zeit, die Ärmel hochzukrempeln

Der neue Spielplatz wird insgesamt 300.000 Euro kosten, mindestens die Hälfte der Ausgaben sollen aus Spenden finanziert werden. Das Projekt lebt von der Begeisterung der Anwohner. „Ich glaube, je mehr Leute involviert sind, umso mehr identifiziert man sich mit dem Spielplatz“, bestätigt Esther Himmen den Eindruck. Und so sind im April zwei Tage geplant, an denen alle Nachbarn gemeinsam buddeln, sägen, bohren, hämmern und zementieren können. Spenden kann man selbstverständlich an allen Tagen im Jahr.

Adrienne Freisfeld, Januar 2016